Организатор банды налоговиков-мошенников получила четыре с половиной года лишения свободы с отсрочкой
Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
В «Усадьбе Хвостовых» при съёмке на восьмиметровой высоте погиб 25-летний мужчина: дело дошло до суда
Происшествия
255
22 минуты назад
3
Зацеперы освоили липецкие автобусы
Если подростков вычислят, накажут их родителей.
По данным мэрии Липецка и УМВД России по Липецкой области, в этом году ни перевозчики, ни граждане на зацеперов не жаловались. Но, как отметили в полиции, в ситуации с фотографией усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.29 КоАП РФ, и полиция проведёт проверку. Если ребят вычислят (от камер уличного наблюдения скрыться нелегко), то проверку проведут в отношении семей.
— Если в рамках проверки будет установлен факт ненадлежащего контроля над несовершеннолетними со стороны родителей или их законных представителей, то в отношении них будет составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и передан в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
0
1
1
0
0
Комментарии (3)