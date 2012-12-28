Если подростков вычислят, накажут их родителей.

Липчане прислали в редакцию фотографию с юными зацеперами. Двое подростков так прокатились от «Звёздного» до «Малибу» по улице Валентины Терешковой.По данным мэрии Липецка и УМВД России по Липецкой области, в этом году ни перевозчики, ни граждане на зацеперов не жаловались. Но, как отметили в полиции, в ситуации с фотографией усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.29 КоАП РФ, и полиция проведёт проверку. Если ребят вычислят (от камер уличного наблюдения скрыться нелегко), то проверку проведут в отношении семей.— Если в рамках проверки будет установлен факт ненадлежащего контроля над несовершеннолетними со стороны родителей или их законных представителей, то в отношении них будет составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и передан в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.