Давиду Кроль доверили исполнить песню «Моя игра», которой в этом году исполнилось 28 лет.

В вашем браузере отключен JavaScript

19-20 ноября в Липецке во дворце спорта «Звёздный» при аншлаге прошли концерты Басты. 20 ноября вместе с Василием Вакуленко выступил девятилетний липчанин Давид Кроль.Ученику 3«А» класса лицея №44 доверили исполнить песню «Моя игра». В этом году ей 28 лет — со слов рэпера, она написана в 1998 году в Ростове-на-Дону. Басте тогда было всего 18 лет.Мать Давила Евгения рассказала GOROD48 о том, как мечта её сына стала реальностью.30 августа Давид побывал на концерте Басты в московских «Лужниках». Это был первый в жизни концерт мальчика и сразу — его кумира.Давид пару лет увлекается вокалом, берёт частные уроки, а песни Басты — единственные в его репертуаре. Он даже их исполнял в летнем лагере. Но вокал — всего лишь одно из увлечений мальчика. С четырёх лет он занимается смешанными единоборствами. И домашние тренировки проходят только под Басту.На концерт в «Лужниках» мальчик пришел с плакатом: «Баста — легенда». Материалами с концерта родители поделились в соцсетях — Баста сделал репост и даже оставил комментарий: «Видел ваш плакат, спасибо!».Потом родители купили билеты на концерт в Липецке на 19 ноября. Туда Давид пошёл после школы с плакатом: «Баста — мощь. Спеть с вами — моя мечта». Чтобы войти в «Звёздный» в числе первых, ему пришлось отстоять огромную очередь.А после концерта организаторы пригласили Давила и его родителей совершенно бесплатно на второй концерт, а мальчику подарили ещё и встречу с его кумиром.Перед концертом 20 ноября семья получила автограф Басты и сфотографировалась с ним и с бэк-вокалисткой Александрой Мостовяк. А после у них поинтересовались, какие песни мог бы спеть мальчик. Специально тексты для выступления Давид не разучивал — в его репертуаре и так было как минимум пять! Мальчику спеть песню «Моя игра». В назначенное время папу с сыном пригласили к сцене, а мама осталась смотреть и снимать выступление Давида из зала.И всё получилось!«Самое главное: Давид понял, что в жизни нет никаких преград и все преграды и рамки — в нашей голове. В жизни возможно всё!», — сказала Евгения Кроль.