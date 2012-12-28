Ремонт автомобиля обошелся женщине в 117,5 тысячи рублей, но мужчина полностью возместил этот ущерб.

В Усманском районном суде примирением сторон закончилось рассмотрение уголовного дела по факту совершенного из хулиганских побуждений умышленного повреждения автомобиля «Шевроле Лачетти» пьяным 33-летним мужчиной.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2026 года на стоянке у дома мужчина подошел к автомобилю «Шевроле Лачетти» и нанес по нему не менее 12 ударов руками и ногами. Общая стоимость восстановительного ремонта машины составила 117,5 тысячи рублей.В суде владелица автомобиля заявила ходатайство о прекращении уголовного дела — мужчина полностью возместил ей ущерб и они помирились. Суд согласился — виновник искренне раскаялся и впервые привлекался к уголовной ответственности.