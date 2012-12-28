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Происшествия
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сегодня, 17:15
Хозяйка «Шевроле Лачетти» простила испинавшего машину пьяного хулигана
Ремонт автомобиля обошелся женщине в 117,5 тысячи рублей, но мужчина полностью возместил этот ущерб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2026 года на стоянке у дома мужчина подошел к автомобилю «Шевроле Лачетти» и нанес по нему не менее 12 ударов руками и ногами. Общая стоимость восстановительного ремонта машины составила 117,5 тысячи рублей.
В суде владелица автомобиля заявила ходатайство о прекращении уголовного дела — мужчина полностью возместил ей ущерб и они помирились. Суд согласился — виновник искренне раскаялся и впервые привлекался к уголовной ответственности.
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