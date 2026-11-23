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Происшествия
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сегодня, 14:31
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Избившего начальницу металлическим рычагом кладовщика оштрафовали на 20 000 рублей
Видео избиения в соцсетях просмотрели больше 200 тысяч раз. В суде Дмитрий Пфау объяснил своё поведение действием адреналина и извинился.
Сегодня в судебном участке №13 Правобережного округа Липецка рассмотрели административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». 21-летнего кладовщика Дмитрия Пфау оштрафовали на 20 000 рублей за избиение своей 57-летней начальницы Маргариты Моисеевой на складе ООО «Система».
Напомним, избиение женщины — начальника склада подчинённым записала камера наблюдения. Конфликт произошёл ещё 23 октября. Но 3 ноября ролик завирусился в соцсети — сейчас у видео 212 тысяч просмотров.
Маргарита полгода работает начальником склада кросс-докинга — это логистический узел, через который транзитом проходят автозапчасти: их принимают, сортируют и отправляют дальше. Именно запчасть — металлический рычаг для автомобиля стал орудием 21-летнего кладовщика Дмитрия. Он непосредственный подчинённый Маргариты. Но отношения с начальницей не задались. Кульминацией разногласий стали события 23 октября. Товарно-транспортную накладную, которую уполномочены делать только начальник склада, его заместитель и ученик, почему-то по своей инициативе оформил Дмитрий, да ещё и с ошибкой — указал не тот номер автомобиля. Когда это вскрылось и началось разбирательство, у кладовщика сдали нервы, и он набросился на сидевшую за столом напротив начальницу с металлическим рычагом, а потом и с кулаками — всё происходящее и записала камера наблюдения.
Маргарита пришла в суд с большой группой поддержки — с cыном, дочерью, зятем и адвокатом. Дмитрий был один.
Протокол на Дмитрия Пфау составил липецкий отдел полиции №4. В мировом суде Дмитрий объяснил свои действия полугодовым конфликтом с начальницей. Со слов Дмитрия, когда он схватился за рычаг и набросился с ним на начальницу, им руководил адреналин. На него в тот день он нахлынул дважды. Дмитрия вывели из себя заявления Маргариты о материальной ответственности за ошибку — она пообещала его оштрафовать и возложить на него убытки компании.
Маргарита Моисеева провела на больничном почти месяц — с 26 октября по 20 ноября. На работу она пока так и не вернулась. Лист нетрудоспособности открыл дежурный врач, а потом она лечилась у невролога и хирурга. Женщина настаивала на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы с учётом новым данных о её лечении (предыдущую СМЭ она прошла 27 октября). Также она просила связать диагностированный ей 2 ноября перелом руки с действиями Пфау. Тот в свою очередь это отвергал: ранее Маргарита говорила коллегам, что получила перелом, упав с лестницы.
Напавший на начальника склада 21-летний кладовщик ранее к административной ответственности не привлекался. И вообще производит впечатление тихони и скромняги. В суде он впервые извинился перед Маргаритой — хотя непонятно, почему не сделал этого раньше.
Добавим, санкции вменённой кладовщику статьи не особо суровые — это штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
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