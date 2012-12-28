Её работа приурочена к 1 декабря — Всемирному дня борьбы со СПИДом.

С 23 ноября по 4 декабря Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проконсультируют липчан по вопросам профилактики и другим.«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу и выходные дни с 9:00 до 14:00. Телефоны горячей линии в выходные дни: 30-86-95, 30-88-37.В будни можно звонить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области и Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по номерам: 30-88-13, 30-86-54, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: (код 47465), 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: (код 47466)5-24-57, 5-24-55.Также жителям Липецкой области напоминают: пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в поликлиниках по месту жительства и Липецком областном центре инфекционных болезней по улице Гагарина, 135. Телефоны для справок: 34-20-77, 34-20-70. Время работы с 8:00 до 16:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.