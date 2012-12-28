Внешних признаков насильственной смерти на телах не было.

22 ноября в селе Большие Хомяки Добровского округа на улице Советской вблизи жилых домов обнаружили труп женщины без внешних признаков насильственной смерти.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность женщины установлена — ей было 68 лет, жила она на той же улице Советской. Причина и обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.Также вчера в Липецке на улице Энергостроителей был обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность мужчины, и причина его смерти ещё не установлены.