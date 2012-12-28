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Происшествия
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сегодня, 14:38
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В Больших Хомяках на улице нашли труп женщины, а в Липецке — мужчины
Внешних признаков насильственной смерти на телах не было.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность женщины установлена — ей было 68 лет, жила она на той же улице Советской. Причина и обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Также вчера в Липецке на улице Энергостроителей был обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность мужчины, и причина его смерти ещё не установлены.
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