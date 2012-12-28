За годы работы батутной арены были травмированы 13-летняя девочка, 13-летний и 11-летний мальчики.

Елецкий городской суд запретил деятельность нелегального батутного парка, в котором получили травмы трое подростков. Суд пришёл к выводу: парк представляет угрозу для здоровья и жизни детей, и обязал индивидуального предпринимателя прекратить деятельность его заведения.Речь идёт о 10 батутах семейного центра отдыха «Добрыня» в торговом центре «Дом торговли». В 2018-м году там была травмирована девочка 2005-го года рождения. В 2022-м году в этом же батутном парке увечья получил мальчик 2009-го года рождения. А в 2024-м году — мальчик 2013-го года рождения.Во время проверки парка были выявлены серьезные нарушения: аттракцион не проходил обязательную государственную регистрацию, также отсутствовала документация, подтверждающая прохождение ежегодного технического освидетельствования.«Деятельность ИП создавала реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц — потребителей развлекательных услуг. Прокурором города в адрес ИП вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья граждан при эксплуатации немеханизированного аттракциона (батута), которое не исполнено. Поэтом суд возложил на индивидуального предпринимателя обязанность прекратить деятельность по эксплуатации немеханизированного аттракциона (батута). Запрет действует до момента проведения государственной регистрации аттракциона и его технического освидетельствования», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.