Оказалось, коллега врача взял с осуждённого пять миллионов рублей.





СК России по Липецкой области расследовал уголовное дело бывшего начальника ФКУЗ МСЧ-48 ФСИН России, обвиняемого в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).«По данным следствия, в 2023 году обвиняемый по просьбе коллеги — врача-хирурга выдал осуждённому медицинские документы с указанием недостоверного диагноза, на основании которого осуждённый был освобождён от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы по состоянию здоровья», — сообщает управление Следственного комитета.О преступлении стало известно во время расследования другого уголовного дела — о даче взятки врачу-хирургу. По версии следствия, он получил от осуждённого через посредника пять миллионов рублей. Само это дело прекращено, так как врач умер, а вот осуждённому скоро предстоит суд по обвинению в даче взятки.«Преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ России и ФСИН России», — добавили в Следкоме.