Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
25-летний данковчанин поверил звонку «из налоговой» и перевёл мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
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41 минуту назад
Начмед подтвердил выдуманный диагноз: осуждённый оказался на свободе
Оказалось, коллега врача взял с осуждённого пять миллионов рублей.
«По данным следствия, в 2023 году обвиняемый по просьбе коллеги — врача-хирурга выдал осуждённому медицинские документы с указанием недостоверного диагноза, на основании которого осуждённый был освобождён от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы по состоянию здоровья», — сообщает управление Следственного комитета.
О преступлении стало известно во время расследования другого уголовного дела — о даче взятки врачу-хирургу. По версии следствия, он получил от осуждённого через посредника пять миллионов рублей. Само это дело прекращено, так как врач умер, а вот осуждённому скоро предстоит суд по обвинению в даче взятки.
«Преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ России и ФСИН России», — добавили в Следкоме.
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