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489
48 минут назад
3

В День пограничника центральные улицы Липецка будут перекрыты на полтора часа

В 10.00 на площади Героев начнется митинг, следом за ним — традиционное шествие.

Завтра, 28 мая, в Липецке пройдут традиционный митинг и шествие, посвященные Дню пограничника.

«В связи с этим в городе временно ограничат движения транспортных средств с 10:00 до 11:30 часов по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская», — сообщает мэрия.
ограничение движения
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Зинаида Львовна
4 минуты назад
А почему на день строителя, учителя и медработника не перекрывают улицы?
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Алина
16 минут назад
А как будет в это время ходить общественный транспорт с микрорайонов на Петровский мост?
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Бабушка
34 минуты назад
С праздником, пограничники!
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