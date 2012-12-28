Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
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Общество
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48 минут назад
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В День пограничника центральные улицы Липецка будут перекрыты на полтора часа
В 10.00 на площади Героев начнется митинг, следом за ним — традиционное шествие.
«В связи с этим в городе временно ограничат движения транспортных средств с 10:00 до 11:30 часов по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская», — сообщает мэрия.
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