В День пограничника центральные улицы Липецка будут перекрыты на полтора часа

В 10.00 на площади Героев начнется митинг, следом за ним — традиционное шествие.

Завтра, 28 мая, в Липецке пройдут традиционный митинг и шествие, посвященные Дню пограничника.«В связи с этим в городе временно ограничат движения транспортных средств с 10:00 до 11:30 часов по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская», — сообщает мэрия.