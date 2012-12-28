Езда такого водителя за рулём ставит под угрозу жизнь и здоровье других.

Лебедянский районный суд удовлетворил требования прокурора о прекращении действия водительских прав 46-летнего мужчины, страдающего психическим расстройством, связанным с употреблением наркотиков.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 46-летний житель Лебедяни с диагнозом состоит на учёте врача-нарколога, неоднократно привлекался к административной ответственности за немедицинское употреблением наркотиков. При этом мужчина имеет водительское удостоверение, срок действия которого не истек. А езда такого водителя за рулём ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.