Организатор банды налоговиков-мошенников получила четыре с половиной года лишения свободы с отсрочкой
В «Усадьбе Хвостовых» при съёмке на восьмиметровой высоте погиб 25-летний мужчина: дело дошло до суда
Общество
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сегодня, 16:59
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Водитель-наркоман остался без прав
Езда такого водителя за рулём ставит под угрозу жизнь и здоровье других.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 46-летний житель Лебедяни с диагнозом состоит на учёте врача-нарколога, неоднократно привлекался к административной ответственности за немедицинское употреблением наркотиков. При этом мужчина имеет водительское удостоверение, срок действия которого не истек. А езда такого водителя за рулём ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
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