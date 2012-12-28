Происшествия
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сегодня, 09:27
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Десять кошек погибли в горящей квартире на улице Пушкина
А в Дачном сгорели 13 коз, два поросёнка и десять птиц.
Огонь повредил вещи и внутреннюю отделку квартиры на трёх квадратных метрах. Из-за сильного задымления были эвакуированы пять жильцов дома.
Ещё в одном пожаре погибли 13 коз, два поросёнка, курица и девять цыплят: в липецком посёлке Дачный на улице Посташева сгорели жилой дом площадью 60 квадратных метров и надворная постройка площадью 240 квадратных метров.
21 ноября на улице Озёрной в Липецке сгорела надворная постройка площадью 70 квадратных метров.
Воскресенье, 22 ноября, выдалось спокойнее: в Липецке на улице Космонавтов дважды подгорала пища в квартирах девяти- и пятиэтажного домов. Также пожарные потушили мусор в металлическом контейнере в областном центре, а на открытом пространстве в селе Донское Задонского округа — свалку на 20 квадратных метрах.
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