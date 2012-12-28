А в Дачном сгорели 13 коз, два поросёнка и десять птиц.

Днём 21 ноября на улице Пушкина в Ельце во время пожара в квартире трёхэтажного дома погибли 10 кошек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил вещи и внутреннюю отделку квартиры на трёх квадратных метрах. Из-за сильного задымления были эвакуированы пять жильцов дома.Ещё в одном пожаре погибли 13 коз, два поросёнка, курица и девять цыплят: в липецком посёлке Дачный на улице Посташева сгорели жилой дом площадью 60 квадратных метров и надворная постройка площадью 240 квадратных метров.21 ноября на улице Озёрной в Липецке сгорела надворная постройка площадью 70 квадратных метров.Воскресенье, 22 ноября, выдалось спокойнее: в Липецке на улице Космонавтов дважды подгорала пища в квартирах девяти- и пятиэтажного домов. Также пожарные потушили мусор в металлическом контейнере в областном центре, а на открытом пространстве в селе Донское Задонского округа — свалку на 20 квадратных метрах.