Два автомобиля сгорели в Липецке

Также пожарные тушили пал сухой травы разгоревшийся на площади в четыре гектара.



Утром 26 мая на улице Студеновской в Липецке сгорел автомобиль «Gelly Emgrand», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Уже ночью 27 мая на 299-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Липецке горел грузовик «IVECO Strales», пламя уничтожило его кабину с моторным отсеком.Десять раз пожарные тушили палы сухой травы. Самый крупный очаг площадью четыре гектара зафиксирован на улице Архангельской в Липецке.Этот пал стал 1031-м в области с начала года. Общая площадь таких возгораний составила более 260 гектаров.