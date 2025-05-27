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Происшествия
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52 минуты назад
Два автомобиля сгорели в Липецке
Также пожарные тушили пал сухой травы разгоревшийся на площади в четыре гектара.
Уже ночью 27 мая на 299-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Липецке горел грузовик «IVECO Strales», пламя уничтожило его кабину с моторным отсеком.
Десять раз пожарные тушили палы сухой травы. Самый крупный очаг площадью четыре гектара зафиксирован на улице Архангельской в Липецке.
Этот пал стал 1031-м в области с начала года. Общая площадь таких возгораний составила более 260 гектаров.
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