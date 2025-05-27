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Происшествия
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сегодня, 13:09
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Пожар в Сырском Руднике локализован
Открытое пламя потушено, однако продолжается тление.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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