В Липецкой области начались палы сухой травы

Первые очаги потушили в Липецке и Задонском округе.

За минувшие сутки пожарные потушили два очага пала сухой травы — на 30 квадратных метрах в Липецке на улице 40 лет Октября и у села Ксизово Задонского округа на 20 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также 25 марта в Липецке сгорел жилой дом площадью 40 квадратных метров на улице Березовой и садовый домик в товариществе «Трубник». В Липецком СНТ «Дачный — 3» потушили мусор на 30 квадратных метрах.В Ельце на улице Октябрьской жилец девятиэтажки до приезда пожарных потушил диван. В селе Гатище Воловского округа сгорел жилой дом, в селе Воскресеновка Липецкого округа сгорела двухэтажная баня из сруба. Еще одну деревянную баню огонь уничтожил ночью 26 марта в селе Замятино Задонского округа.