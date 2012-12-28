В селе Гатище сгорел дом

Пожар охватил площадь в 76 квадратных метров.

Вечером 25 марта в в селе Гатище Воловского округа загорелся дом. Его тушили бойцы пожарных частей УГПСС и МЧС.— В результате пожара повреждены внутренняя отделка дома, кровля и вещи на площади 76 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в УГПСС Липецкой области