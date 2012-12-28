20-летнюю мать двоих детей осудили за мошенничество при получении чернобыльских выплат

Она фиктивно прописала своих детей в доме дедушки, расположенном в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

20-летнюю жительницу Усманского округа приговорили к четырём месяцам ограничения свободы за мошенничество при получении социальных выплат.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2023 году женщина зарегистрировала своего сына в доме дедушки, расположенном в т.н. чернобыльской зоне, после оформила на него ежемесячные выплаты. При этом ни она сама, ни ее сын никогда в этом доме не жили. В 2024 году после рождения дочери женщина и ее зарегистрировала в том же доме, оформив аналогичную выплату на второго ребенка.Но право на ежемесячную «чернобыльскую» выплату имеют дети и подростки, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом. В результате женщина получила судимость. Кроме того, в пользу фонда соцстрахования с нее взысканы 27,6 тысячи рублей.