«Скорая» попала в ДТП на кольце Трубного завода

Автомобиль скорой помощи перед выездом на перекресток включил сирену и проблесковые маячки, но водитель легковушки не успел сориентироваться.

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Днём 26 мая на перекрестке улиц Гагарина и Товарного проезда столкнулись автомобили «ГАЗель» скорой помощи и «Опель».Судя по записи авторегистратора, водитель «скорй» перед выездом на перекресток с Товарного проезда включил сирену и проблесковые маячки. Первый автомобиль, которые ехал в этот момент со стороны улицы Гагарина остановился, водитель второй машины не успел сориентироваться — карета скорой помощи въехала ему в правый бок.