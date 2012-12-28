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Общество
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32 минуты назад
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«Скорая» попала в ДТП на кольце Трубного завода
Автомобиль скорой помощи перед выездом на перекресток включил сирену и проблесковые маячки, но водитель легковушки не успел сориентироваться.
Судя по записи авторегистратора, водитель «скорй» перед выездом на перекресток с Товарного проезда включил сирену и проблесковые маячки. Первый автомобиль, которые ехал в этот момент со стороны улицы Гагарина остановился, водитель второй машины не успел сориентироваться — карета скорой помощи въехала ему в правый бок.
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