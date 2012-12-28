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Общество
488
47 минут назад
2

В ЛГТУ не пустят в мини-юбке, спортивных или коротких шортах, одежде похожей на пижаму

Нельзя прийти в университет и в откровенном декольте и майке с оскорбительными надписями.

На официальная странице ЛГТУ социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что в университете действует дресс-код.

В ЛГТУ запрещено ношение пляжной одежды и обуви, спортивных шорт, мужских шорт выше колен, одежды бельевого, пижамного типа, чрезмерно декольтированных платьев и блузок, одежды, открывающей части живота или спины, мини-юбок, одежды с оскорбительными надписями, призывами к насилию, религиозной, межрасовой и межнациональной вражде.

Администрация университета предупреждает, что при несоблюдении дресс-кода в здание университета могут не пустить как самих студентов, так и сотрудников.
дресс-код
ЛГТУ
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ага
29 минут назад
И начните с учителей
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Джон Ленин
8 минут назад
Учителя в школах, в ВУЗах - преподаватели! Учи матчасть!
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