Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
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47 минут назад
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В ЛГТУ не пустят в мини-юбке, спортивных или коротких шортах, одежде похожей на пижаму
Нельзя прийти в университет и в откровенном декольте и майке с оскорбительными надписями.
В ЛГТУ запрещено ношение пляжной одежды и обуви, спортивных шорт, мужских шорт выше колен, одежды бельевого, пижамного типа, чрезмерно декольтированных платьев и блузок, одежды, открывающей части живота или спины, мини-юбок, одежды с оскорбительными надписями, призывами к насилию, религиозной, межрасовой и межнациональной вражде.
Администрация университета предупреждает, что при несоблюдении дресс-кода в здание университета могут не пустить как самих студентов, так и сотрудников.
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