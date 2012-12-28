Минобр пообещал увеличить количество сотрудников для оформления путевок в детские лагеря

В офисе Центра развития детского отдыха образовались огромные очереди из желающих оформить документы.

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В этом году изменился способ получения путевок в детские лагеря. Теперь зарегистрировавшись на сайте Центра развития детского отдыха, после оплаты путевки, родителям необходимо прийти в офис Центра с оригиналами документов, чтобы подписать договор об организации отдыха и оздоровления ребенка. И вот тут-то начались проблемы.Липчане рассказали GOROD48 об огромной очереди, которая образовалась сегодня в офисе центра на улице Краснознаменной. Документы принимают только в одном кабинете, и на каждого посетителя тратится около 20 минут.Министерство образования Липецкой области уже в курсе проблемы и пообещало ее решить в ближайшее время.«Данная ситуация сложилась по причине большого количества липчан, которые планируют отправить ребенка в лагерь. На первую смену поедут около двух тысяч детей. В ближайшее время будут приняты меры для предотвращения повторения подобных ситуаций. Центр развития детского отдыха скорректирует график приема граждан и увеличит время приема, чтобы обеспечить комфортный и эффективный процесс оформления путевок для детей», — сообщили GOROD48 в региональном министерстве образования.