Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
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54 минуты назад
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Минобр пообещал увеличить количество сотрудников для оформления путевок в детские лагеря
В офисе Центра развития детского отдыха образовались огромные очереди из желающих оформить документы.
Липчане рассказали GOROD48 об огромной очереди, которая образовалась сегодня в офисе центра на улице Краснознаменной. Документы принимают только в одном кабинете, и на каждого посетителя тратится около 20 минут.
Министерство образования Липецкой области уже в курсе проблемы и пообещало ее решить в ближайшее время.
«Данная ситуация сложилась по причине большого количества липчан, которые планируют отправить ребенка в лагерь. На первую смену поедут около двух тысяч детей. В ближайшее время будут приняты меры для предотвращения повторения подобных ситуаций. Центр развития детского отдыха скорректирует график приема граждан и увеличит время приема, чтобы обеспечить комфортный и эффективный процесс оформления путевок для детей», — сообщили GOROD48 в региональном министерстве образования.
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