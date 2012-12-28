Мошенники заставили жителя Елецкого района пять дней переводить им деньги – исчезли более 3 миллионов рублей
Выходные в Липецке: первая Библионочь, день рождения клуба комедии и наконец-то настоящий футбол
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Неделя 48
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45 минут назад
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У нас пожарная опасность? Куда бежать, внесите ясность!
Итоги недели
За нарушителей пьёт стоя,
шепча: «Любимые мои»
с глазами влажными
полковник ГАИ
Православная Пасха повлияла в минувшие выходные на дорожное движение. В субботу утром желание горожан навестить кладбища или выбраться на дачи парализовало выезды из Липецка во всех направлениях. В воскресенье ситуация повторилась с точностью до наоборот: было трудно въехать в город.
Эта Пасха сотрудникам ГАИ запомнилась бойней на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых. В выходные в Липецкой области зарегистрировано 14 ДТП. Кроме этих аварий автоинспекторы зарегистрировали еще 71 столкновение автомобилей, в которых не было пострадавших. «За три дня автоинспекторы выявили 9711 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 36 пьяных водителей, еще 144 — оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 8927 случаев превышения скорости», — сообщила Госавтоинспекция.
— Я просто в шоке, круче чем криминальные сводки. Поаккуратнее надо бы, — написал Гость.
— Эти ДТП и аварии результат покупки прав и безбашенности людей, — добавил САИ.
— Уровень культуры на дорогах в целом всё хуже. Расчёт на камеры не оправдывается. Нужно больше сотрудников ГАИ и вводить бальную систему: водитель, который получил за год сотню штрафов и остался на дороге — это бред. Из-за фактической отмены техосмотра на дорогах тысячи неисправных машин. ГАИ обязано патрулировать трассы, — поделился мнением Ростислав.
В самом жутком из праздничных ДТП погиб 10-месячный ребенок. В машине были еще двое детей-дошкольников, которые попали в больницу. По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением. Позже выяснилось, что «Погибший в аварии малыш находился на руках матери». Виновником другой аварии с пострадавшими стал… светофор. Как утверждают очевидцы, находящийся на выезде из поселка Дачный на Грязинское шоссе автоматический регулировщик показывал зеленый свет на две стороны. В итоге столкнулись «Лада», за рулём которой сидела 33-летняя женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров с 51-летним водителем. Женщина была госпитализирована с ушибом грудной клетки, а мужчина получил серьезную травму головы. Теперь «Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный».
А уже в третьем часу ночи 21 апреля на лебедянской трассе недалеко от поворота к аэропорту грузовик «МАН» врезался в стоящий на обочине «Вольво». Грузовик оказался в кювете, а у самосвала оторвало кабину. В аварии на лебедянской трассе погиб 60-летний водитель, который стоял рядом со своей машиной.
С детства я усвоил
базовый лайфхак:
за закрытой дверью
проще скрыть бардак
И.о. председателя департамента экономического развития липецкой мэрии Мария Соловьева рассказала в горсовете о выполнении муниципальных программ в прошлом году.
В 2024 году в Липецке действовало 17 программ, на одну больше, чем в 2023-м за счёт новой — «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке». На их реализацию было выделено более 30 млрд рублей, больше, чем в 2022-23 годах. Освоено было 93,2% средств. Эффективными были названы всего пять программ, при этом полностью была выполнена одна: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка». Умеренно эффективными назвали 11 программ, малоэффективной — программу «Мой двор» (по ней было выполнено только 33,3% мероприятий). То есть «Муниципальная программа «Мой двор» по-прежнему буксует».
— Почему? Почему по этой программе все допиливается на ходу? — возмутился депутат Андрей Иголкин.
Ему ответили, что в прошлом году только осенью департамент развития территории дополнительно получил 76 млн рублей средства на благоустройство 13 дворов. В зиму работы решили не делать. Поэтому работы в этих 13 дворах начнутся в апреле-мае. При этом председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова заметила, что «все всегда нужно делать вовремя», и тогда таких историй, как с программой «Мой двор» не будет.
Некоторые места в городе по аналогии с анекдотом про завод «АвтоВАЗ» можно считать проклятыми. Одно из них — общий двор для домов №3а по площади Победы и домов №1 и №2 по улице Гоголя мы рассказываем регулярно. В прошлом году для его обитателей появился лучик света в темном тоннеле: мэрия восстановила на проездах асфальт, ликвидировала в том числе вечную лужу у девятиэтажки на площади Победы. Но, судя по сообщению нашего читателя, двор в центре Липецка остается таким же неблагоустроенным: «На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт». В том месте, где два дня текла вода, у контейнерной площадки за магазином «Пятёрочка».
«В прошлом году в этом месте вели раскопки коммунальные службы и очень долго не заделывали яму, даже когда закончили ремонт. Заделали очень быстро и плохо. А вообще сама контейнерная площадка кишит крысами и тараканами, служит общественным туалетом и находится в ужаснейшем состоянии. Вокруг постоянно грязь. Асфальт также разбивают регулярно разгружающиеся фуры», — написали GOROD48 читатели.
В этом году мэрия взялась за ремонт двух подземных переходов. И если «Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось», то во втором, у входа в Нижний парк со стороны Петровского спуска, кипит работа. Кстати, в мае ему исполнится полвека. Построенный в 1975 году тоннель был самым необычным в городе — не просто утилитарным, для прохода под дорогой, а украшенным мозаичными панно, рассказывающим об истории Липецка: открытии рудников, создании железоделательного завода, бювете минеральных вод. К своему юбилею переход изрядно обветшал: на потолке и стенах образовались протечки, разъехались в стороны ступени, облупилась мозаика и часть ее, казалось, утрачена навсегда… Но глава Липецка Роман Ченцов решил вернуть этому объект его исторический облик, тем более что первозданный вид мозаик сохранился на архивных фотографиях. По контракту, обновление перехода должно закончиться 1 июля.
А вот «Пешеходный переход к горбатому мосту не вернется». Он исчез во время капремонта моста в прошлом году по «соображениям безопасности дорожного движения» и восстанавливать его не станут.
— До первого ДТП с пешеходом! Вернете, как миленькие. И светофор поставите. С кнопочкой, — съязвил Буквоед.
«Медведи на велосипеде», —
сказал Чуковский и заснул.
Потом проснулся и добавил:
«А зайчики в трамвайчике»
В понедельник GOROD48 сообщил, что «В 36-ю школу привезли гнилые яблоки». В департаменте образования липецкой мэрии заявили, что этот факт от комбината питания «Блиц» — единичный.
Но тут же выяснилось, что на присланной GOROD48 фотографии — не тот ящик с яблоками, который завернули в 36-й школе! На школьной фотографии — ящик с желтыми яблоками! Более-менее приличными на вид. Поэтому в департаменте образования и заявили, что «Ящик с гнилыми яблоками в школе оказался случайно».
Согласно данным Федерального казначейства, ООО ПКП «Блиц» является активным участником системы государственных закупок. Компания — поставщик продуктов питания по 4 289 контрактам на общую сумму 848,6 млн рублей. В пятерку ее топ-заказчиков входят областная клиническая больница, липецкая городская больница №1, детсады №№ 6, 15, 134.
— У нас все случайно. Люк на самокатной дорожке тоже случайно. Никто ни за что не отвечает, — написал НКВД, имея в виду историю на самокатной трассе в парке Победы, где провалился канализационный люк. В итоге «6-летний мальчик повредил лицо из-за люка на самокатной трассе в парке Победы».
Почему детский скейт-парк оказался в охранной зоне сетей, в администрации парков не знают. МАУК «Культурные пространства Липецка» этот объект просто передали в эксплуатацию.
Мнения наших комментаторов вокруг этой истории разделились. От «дальше что будет, пчелка в попу укусит, отравить всех пчел?!» и «не переносить же теперь коллектор из под этой площадки в сторону» до «у нас мало что соответствует требованиям и гостам, автомобильные дороги все в дырках и провалившихся люках, а вы про пешеходные и самокатные».
Как бы то ни было, а «Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы».
А вот «На месте вывезенного контейнера-кафе в Нижнем парке появится детский игровой городок». На него выделен 31 млн рублей. Это стало неожиданностью для членов комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета. Депутат Екатерина Пинаева попросила учесть при приобретении оборудования для него потребности инклюзивных детей. Но вице-мэр Светлана Сурмий сказала, что площадка будет обычной, для всех.
Самая же весомой тратой дополнительных доходов городского бюджета станут 350 млн рублей, предназначенных на единовременные выплаты липецким контрактникам, проходящим службу в зоне СВО. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова подчеркнула, что эти средства предназначены на выплаты тем, кто подпишет контракты с Минобороны в мае-сентябре.
Напомним, что муниципальную выплату в размере 200 тысяч рублей мэрия ввела в августе 2024 года, а с сентября она распространилась и на иностранцев, заключивших контракт с Минобороны в Липецке. В октябре размер этой выплаты довели полумиллиона. В прошлом году на такие выплаты из городской казны были потрачены 190 млн рублей. С начала этого года на выплату от мэрии заложены по 80 млн рублей ежемесячно.
А еще «Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка». Новость стала популярной.
— Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала, — заметила Дона Роза.
Тем временем «Передовиков производства выбросили на свалку» в лес в районе Тракторного.
Не успев начаться,
отдых был таков,
наколи мне, кольщик,
запах шашлыков
На этих выходных «летнюю жару» сменили холод и ночные заморозки. Нам передала привет Арктика, задавившая «девочку-весну с длинными ногами». Вчера «взбесилась ведьма злая, и снегу прихватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя».
А ведь как все начиналось! Необычайно ранняя весна привела к тому, что на 9 мая мы вряд ли увидим тюльпаны, всегда сопровождавшие День Победы — они уже отцветут! Распустившиеся фруктовые деревья, все буйство весенних красок можно найти в фоторепортаже «Липецк в цвету» — он особенно хорош сегодня, когда даже в окно смотреть не хочется. Но в первой половине этой неделе погода била температурные рекорды. Так, 22 апреля в Липецке так жарко не было никогда за 116 лет метеонаблюдений — воздух прогрелся до +26,6 градуса. «Погода перенесла липчан из апреля в июнь». В среду был побит четвертый температурный рекорд апреля. Воздух разогрелся до +27,6 градуса.
В понедельник «На Центральном пляже уже появились первые загорающие».
Жаркая погода стала причиной десятков возгораний сухой травы и мусора, в том числе в парке Металлургов. На улице Космонавтов, 6г сгорел заброшенный дом. «Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый». Снести его и еще три соседних должна компания «Архитектурное бюро 19», выкупившая их под возведение многоэтажки с подземной автостоянкой еще в декабре 2022 года. Но с того времени застройщик палец о палец не ударил, чтобы навести порядок на своем земельном участке. «Так как этот участок приобретен на праве собственности, оснований для принятия меры к его собственнику в рамках муниципального земельного контроля нет», — ответили GOROD48 в мэрии.
— Нормально устроились. В центре города разруха, а оснований для принятия меры к его собственнику нет. Хорошо власти устроились. Делай отписки как под копирку и за это тебе ничего не будет. Купил землю под постройку, сноси всё под ноль в течении месяца! Или обратно землю в собственность государства возвращай. Что, трудно принять такой закон? — написал Интересно.
23 апреля «В Липецкой области ввели особый противопожарный режим». Его объявили до начала лета. «В связи с обострением пожарной обстановки, в целях защиты населения», — говорится в постановлении правительства Липецкой области. Размеры штрафов за нарушение противопожарной безопасности во время действия режима увеличиваются вдвое. Для физлиц, например, — от 10 до 20 тысяч рублей.
— Достали со своим пожароопасным режимом! Шашлык пожарить — штраф, к реке подъехать на рыбалку — штраф, припарковаться в центре города — штраф, — возмутился Ну.
Даже «Депутат Липецкого горсовета попросил не горячиться с запретом жарить шашлыки в лесах». Но его убедили в обратном: «Сосна сгорает быстрее спички — за две секунды!»
— Вы оборудуйте места для шашлыка как в Москве: Битцевский парк, Бирюлевский дендропарк, парк «Останкино», Химкинский парк, Сосновый Бор, Тушинский парк, Парк «Кузьминки-Люблино», Кусковский лесопарк. Можно сделать платную стоянку, — обратился к московскому опыту Вопрос.
— В парке Молодежном обещали сделать зону барбекю, — напомнил Александр.
Кстати, с этой темой все кисло. «Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов» — ответили в мэрии. А тот самый инвестор, под интересы которого в парке вымостили плиткой 15 мангальных зон, наотрез отказался обсуждать с GOROD48 эту тему.
Ну и ну!
«В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов». Адвокат и его клиент сядут на скамью подсудимых за попытку подкупа силовиков.
«ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии». Где хранилась гуманитарная помощь для участников СВО. Горожанина задержали и обвинили в приготовлении к теракту.
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