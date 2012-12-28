Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»

Глава города остался довольным ходом реконструкции 50-летней подземки с цветными панно, рассказывающими об истории Липецка петровских времен.

В мае подземному переходу у Нижнего парка исполнится полвека: его открыли в мае 1975 года после десяти месяцев строительства. Он стал самым необычным тоннелем города — не просто утилитарным, для прохода под дорогой на Петровском спуске, а украшенный мозаичными панно, рассказывающим об истории Липецка: открытии рудников, создании железоделательного завода, бювете минеральных вод. К своему юбилею переход изрядно обветшал: на потолке и стенах образовались протечки, разъехались в стороны ступени, облупилась мозаика и часть ее, казалось, утрачена навсегда…Такой исторический объект нужно было спасать. Но долгие годы в городском бюджете на реставрацию не было средств. Новый глава города осенью прошлого года решил вернуть подземке ее прежнюю славу. Тем более, что первозданный вид мозаик сохранился на архивных фотографиях. Мэрия провела торги, и за 20 миллионов рублей реставрацией перехода занялся предприниматель Владимир Пальчиков.Роман Ченцов с явным воодушевлением осмотрел переход, в котором кипела работа.Красного гранита у входов уже нет — его заменят серым из Мансуровского месторождения в Башкирии (красный гранит закупали в Украине). Демонтированный украинский гранит отвезли на склад управления благоустройства Липецка — его будут использовать для восстановления облицовки других городских объектов, в которой он также использовался. Под новые ступеньки уже залито бетонное основание, на которое вот-вот начнут укладывать плитку. Со всех стен перехода сбита старая облицовка. В ближайшие дни штукатуркой под давлением заполнят все щели под и над арматурной решеткой, которой уже обвязали стены подземки. Штукатурить будут по маячкам, чтобы позже быстро наклеить на стены новый облицовочный материал.Восстановление гидроизоляции перехода — важнейшие работы проекта. Мэр внимательно осмотрел новую водоотводную систему. Она монтируется вдоль стен из пластиковых корыт, по которым вода будет сбегать в три приемных колодца локальной дождеприемной системы и выводиться в канавы Нижнего парка, давным-давно прорытые для понижения уровня грунтовых вод в этой низинной части города.Но никакой проект не идеален. У строителей появился вопрос по гидроизоляции потолка под смонтированным над переходом памятным знаком: тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого.— Мы готовы профинансировать эти дополнительные затраты. Гидроизоляцию сделать нужно. Нужно сделать все, чтобы не возвращаться сюда много лет, — сказал мэр.Романа Ченцова интересовало все. Например, оборудование перехода видеокамерами, что будет способствовать безопасности пешеходов, а также препятствовать вандализму. Переходу нужно и хорошее освещение. Что сделано?На этот вопрос мэру ответил руководитель субподрядной организации Константин Никифоров. Он показал на уже проброшенные вдоль стен кабели «Ростелекома» — это значит, что сети под видеонаблюдение уже готовы. Потолок перехода после окончания работ станет одноуровневым, а не ступенчатым, как был изначально. Ранее светильники находились в нишах П-образных потолочных конструкций, что скрадывало свет, а потому переход всегда был в потемках. Обновленный переход будет освещаться равномерно.— Что с полом? — спросил мэр.Ему ответили, что к середине мая он приобретет законченный вид. Его сделают из камней, залитым специальным лаком, и отполируют. А потом начнется самая важная работа, ради которой все, собственно, и затевалось.— В середине мая к нам приедут московские специалисты по мозаике. Они привезут новые фрагменты плиточного орнамента взамен утраченных — в этом им помогут архивные фотографии. Они же отмоют оставшуюся плитку от граффити и тэгов, — сказал Константин Никифоров.— А с этим как быть? — мэр постучал костяшками пальцев по надувшемуся на стене пузырю, на которой мозаика держится на честном слове.— Все такие места нам известны. Они будут выровнены, а отслоившуюся мозаику переложат заново. Все будет так, как было 50 лет назад.— И когда через переход пойдут люди, они и не найдут тут ни одного косяка? — не выдержав, спросил корреспондент GOROD48.— Все будут только улыбаться и радоваться, — ответил субподрядчик.По контракту, обновленная подземка должна быть сдана заказчику 1 июля. Роман Ченцов напомнил об этой дате производителям работ. И в ответ услышал, что переход сдадут, возможно, даже раньше.— Подрядчик убедил нас, что объект будет сдан в срок. Главное, строители понимают, как будут реставрировать мозаику. Это же наша история. И ее нужно сохранить. Наша задача — восстановить первоначальный вид перехода, который должен быть хорошо освещен и оборудован достаточным количеством камер для противодействия вандализму, — резюмировал увиденное Роман Ченцов.