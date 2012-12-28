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Бойня на дорогах: пятеро погибших, 22 раненых

За пятницу и выходные дни в Липецкой области зарегистрировано 14 ДТП. В них пять человек погибли, и 22 — получили ранения.

Резким всплеском дорожной аварийности отметились пасхальные дни в Липецкой области. В 14 ДТП погибли пять человек, в том числе 10-месячный ребенок, и получили травмы 22 человека.

Первая серьезная авария произошла вечером пятницы на дороге «Восточный обход промзоны Липецка». Как уже сообщал GOROD48, в столкновении «Лады Калины» и большегруза «Вольво» погибли 22-летний водитель легкового автомобиля и его 18-летняя пассажирка. Родные погибшей девушки ищут очевидцев этой аварии.


В этот же день на улице Космонавтов в Липецке 57-летняя женщина за рулем «Лады Приоры» совершила наезд на 14-летнего мальчика. Подростку оказали медицинскую помощь и отправили домой. 

Еще один ребенок пострадал 19 апреля в деревне Преображенка Измалковского района: на улице Центральной 12-летний велосипедист въехал в забор. С травмами мальчика госпитализировали.

3-летний мальчик попал в больницу после аварии в селе Введенка Липецкого района. Здесь столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 25-летнего водителя и «Шевроле» с 66-летним мужчиной за рулем. Помимо мальчика, пассажира «Шевроле, пострадали водитель иномарки и два его пассажира.

20 апреля в Липецке утром на дороге Липецк – Грязи столкнулись «Лада Гранта» с 33-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 51-летнего мужчины. Оба водителя с травмами госпитализированы.


В тот же день в Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка произошло столкновение автомобилей «Рено» 68-летнего водителя и «ВАЗ-2107» под управлением 71-летнего мужчины. Водитель и пассажирка «ВАЗа» и два пассажира «Рено» с травмами были доставлены в больницу.

Тогда же в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 57-летний водитель «Джили» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель погиб.

20 апреля в Краснинском районе на дороге Сергиевское 1-е – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь 29-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате сам водитель и четыре его пассажира, в том числе дети 4-х и 2-х лет получили различные травмы, еще один пассажир — 10-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, от полученных травм погиб по дороге в больницу.е 

В тот же день в Измалковском районе на дороге Орел – Тамбов 34-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с опорой информационного щита. От полученных травм водитель умер по дороге в больницу.

Кроме этих аварии автоинспекторы зарегистрировали еще 71 столкновение автомобилей, в которых не было пострадавших.

«За три дня автоинспекторы выявили 9711 нарушений правил дорожного движения.

К административной ответственности привлечены 36 пьяных водителей, еще 144 — оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 8927 случаев превышения скорости», — добавили в Госавтоинспекции.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Самокатчик
16 минут назад
Опять водятлы бесчинствуют и калечат граждан!
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Вот что.
35 минут назад
Просто ужас....
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Мама дорогая
сегодня, 12:07
В каждом ДТП ваз или Лада. Надо запретить их.
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