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сегодня, 16:57
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Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый

Снести его и еще три соседних должен хозяин земельного участка, компания, выкупившая его под возведение многоэтажки с подземной автостоянкой.

Как сообщал GOROD48,сегодня ночью в Липецке горел заброшенный дом на улице Космонавтов, 6г. В здании выгорела внутренняя отделка, кровля и чердак. А утром в редакцию GOROD48 с «криком души» обратилась жительница одной из находящихся рядом многоэтажек по поводу этого и еще трех расселенных частных домов — №№ 6а, 6б, 6в,6г.

«У нас во дворе стоят заброшенные дома на четырех хозяев. Стоят заброшенными более пяти лет. Их вид ужасающий, выбитые окна, сломанные заборы, мусор. Ежегодно они горят, особенно в период цветения тополей — кто-то их, вероятно, умышленно поджигает. Сегодня ночью один из домов выгорел почти дотла. Многие мои соседи неоднократно писали жалобы на состояние домов, жалобы были в ГЖИ, в управляющую компанию «Кит», писали в администрацию города. Отовсюду приходили отписки со ссылками на то, что за состоянием этих домов должны следить их собственники. Рядом с этими домами стоят машины. Рядом находится детская площадка. И это — центр города! Спасибо пожарным, которые сегодня ночью больше часа тушили пожар. Им пришлось перебирать кровлю и весь тот мусор, что находился в доме, чтобы проверить, не тлеет ли под этим всем огонь...», — написала Татьяна.

По данным мэрии, земельный участок, на котором расположены дома №№6а, 6б, 6в,6г по улице Космонавтов, находятся в собственности застройщика, компании «Архитектурное бюро 19». Участок куплен компанией 28 декабря 2022 года под строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой:

«Согласно законодательству, компания в течение трех лет должна освоить данную территорию. В настоящее время разрешение на строительство застройщику, «Архитектурному бюро 19», не выдавалось. Так как этот участок приобретен на праве собственности, оснований для принятия меры к его собственнику в рамках муниципального земельного контроля нет. При этом в целях профилактики предупреждения нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ, в адрес ООО «Специализированный застройщик «Архитектурное бюро 19» направлено рекомендательное письмо о недопустимости нарушений обязательных требований».
пожар
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ссёлки
46 минут назад
Понахватались участков,можно подумать буржуи 100 лет проживут.Вы же на почве жадности долго не живете.Лентяи,даже за своим участком ухаживать лень.
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