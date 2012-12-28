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Происшествия
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сегодня, 13:49
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В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Адвокат и его клиент сядут на скамью подсудимых за попытку подкупа силовиков.
По версии следствия, в период с декабря 2023-го по март 2024 года адвокат из Московской области устроил встречи своего клиента с полицейскими, на которых тот предложил взятку в миллион долларов за прекращение розыска лиц причастных к краже имущества клиентов банка.
13 марта 2024 года в Данковском районе состоялась передача $1 млн. Передав сумку с деньгами взяткодатель — клиент адвоката скрылся.
Передача денег проходила под контролем УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области. Клиента объявили в розыск и вскоре задержали во Владимирской области. Задержан и адвокат.
«По ходатайству следователя регионального управления СК России судом ему и его адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с собранной доказательственной базой, в основе которой результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также судебных экспертиз, направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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