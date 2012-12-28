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1629
сегодня, 13:49
6

В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов

Адвокат и его клиент сядут на скамью подсудимых за попытку подкупа силовиков.

Следственный комитет завершил расследование дела жителя Ивановской области и московского адвоката, обвиняемых в даче взятки в размере почти миллиона долларов сотрудникам полиции. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в период с декабря 2023-го по март 2024 года адвокат из Московской области устроил встречи своего клиента с полицейскими, на которых тот предложил взятку в миллион долларов за прекращение розыска лиц причастных к краже имущества клиентов банка.

13 марта 2024 года в Данковском районе состоялась передача $1 млн. Передав сумку с деньгами взяткодатель — клиент адвоката скрылся.

Передача денег проходила под контролем УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области. Клиента объявили в розыск и вскоре задержали во Владимирской области. Задержан и адвокат.

«По ходатайству следователя регионального управления СК России судом ему и его адвокату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с собранной доказательственной базой, в основе которой результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также судебных экспертиз, направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Нормальный
17 минут назад
Судя по трехэтажным коттеджам, роллс ройсам и лексусам, кто то в Липецке взятки то берет и никто их не ловит......
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Не я
51 минуту назад
Не на тысячу рублей не ведутся, ни на миллион баксов. Святые люди
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Щорс
57 минут назад
Помню при коммунистах весь отдых был в лесу или на реке ....не чего не горело, не тонуло, рыбы было навалом, прирост населения по 1 млн в год, за то сейчас опекуны народа ругают брежневские времена
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Блондинка
сегодня, 14:05
Это как надо накосячить,чтобы тебя за такие деньги отмазывать пришлось!!??
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ага
сегодня, 13:58
Ну и где фамилии ? А то из серии - одна бабушка пошла на одну улицу в одном городе в одной стране и там ее ограбили одни грабители
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Бабка Первая
сегодня, 13:58
и в каком банке такое сотворили?
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