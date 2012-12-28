Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Общество
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51 минуту назад
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Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Торги со стартовой ценой в 21,1 млн рублей объявлены заново.
Этот переход 1975 года постройки — аварийный. Любой мало-мальски сильный ливень делает его непроходимым. Планом работ поэтому предусмотрен демонтаж бетонного пола туннеля, очистка ливневых каналов, гидроизоляция фундамента, стен и стяжки над перекрытием входных групп, устройство водоотводных лотков, устройство щелевых чугунных дождеприемников.
Обновленный переход будет облицован керамогранитом. Его пол станет топинговым — бетон покроют специальным упрочняющим слоем, что, во-первых, в несколько раз повысит его стойкость к износу, во-вторых, сведет к минимуму пористость покрытия, в-третьих, это еще и красиво (в состав смесей для топингового пола входят минеральные добавки, металлическая крошка, микроволокно). Потолок перехода окрасят акрилом, под которым появится решетчатые конструкции Грильято (в последнее время такие потолки можно увидеть в офисных центрах, общественных пространствах и на первых этажах новостроек).
Переход оборудуют пандусом. Для удобства пешеходов в нем появятся поручни из нержавеющей стали.
Срок выполнения работ — 1 ноября.
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