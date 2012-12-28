Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось

Торги со стартовой ценой в 21,1 млн рублей объявлены заново.

В минувшую пятницу управление главного смотрителя Липецка должно было определиться с подрядчиком на капитальный ремонт подземного перехода на площади Металлургов, но этого не случилось по техническим причинам: две компании, которые заявились на торги, не смогли должным образом оформить документацию для участия в аукционе. Поэтому УГС объявило новые торги с той же стартовой ценой — 21 111 157 рублей.Этот переход 1975 года постройки — аварийный. Любой мало-мальски сильный ливень делает его непроходимым. Планом работ поэтому предусмотрен демонтаж бетонного пола туннеля, очистка ливневых каналов, гидроизоляция фундамента, стен и стяжки над перекрытием входных групп, устройство водоотводных лотков, устройство щелевых чугунных дождеприемников.Обновленный переход будет облицован керамогранитом. Его пол станет топинговым — бетон покроют специальным упрочняющим слоем, что, во-первых, в несколько раз повысит его стойкость к износу, во-вторых, сведет к минимуму пористость покрытия, в-третьих, это еще и красиво (в состав смесей для топингового пола входят минеральные добавки, металлическая крошка, микроволокно). Потолок перехода окрасят акрилом, под которым появится решетчатые конструкции Грильято (в последнее время такие потолки можно увидеть в офисных центрах, общественных пространствах и на первых этажах новостроек).Переход оборудуют пандусом. Для удобства пешеходов в нем появятся поручни из нержавеющей стали.Срок выполнения работ — 1 ноября.