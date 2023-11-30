Общество

52 минуты назад

«Несчастный наш двор!»

18 940
#благоустройство #двор
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Грязная мусорка, разбитые дороги, поломанные заборы, опасные качели аварийные деревья — все это находится за первым же домом на площади Победы.

Вчера утром в соцсетях появились фотографии заваленной мусором контейнерной площадки, от которой открывается вид на памятную стелу на площади Победы.

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И подпись: «Двор дома 3а на площади Победы не только тонет в вечной грязи и огромных лужах, но и завален мусором, который никто не убирает!»

Не то ли это место, о котором вчера же в своем телеграм-канале глава Липецка Евгения Уваркина написала так: «Основной путь липчан от дома до работы проходит через ямы и неблагоустроенный двор»? Тот, уверена жительница дома №2 по улице Гоголя Вера Фомина, которая как может облагораживает свой двор, но никак не может сделать из него конфетку.

Веру Фомину знают все в этом дворе, общем на четыре дома: по площади Победы, 3а, проспекту Победы, 2 и Гоголя 1 и 2. Вера в прямом смысле боевая женщина (она награждена медалью участника боевых действий за две чеченские войны), став пенсионеркой, в лепешку разбивается, наводя в большом дворе порядок, но все ее усилия сводят на нет нерешаемые годами проблемы. Вера Викторовна рассказывает о них GOROD48, обходя двор по кругу. И начинает она, конечно, с подъезда дома №2 по Гоголя, в котором живет.

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— Мы просили «Липецкую управляющую компанию», а потом сменившую ее УК «Маяк» сделать лавочку у подъезда. Идут годы, а скамейки нет! Поэтому я взяла распиленный ствол дерева и мы сидим на этих обрубках как на табуретках!

Вера Фомина жалуется, что она и ее соседи неделями не видят дворника. После многочисленных жалоб к ним присылают какого-то ссыльного, который летом метет пешеходную дорожку и проезд перед домом, а зимой пытается чистить снег. Кстати, по данным самой УК «Маяк», которые та предоставляет городскому департаменту ЖКХ, у нее на пару с УК «Ориентир» — 48 дворников и два трактора, а в их обслуживании — 171 дом. То есть по 3,5 дома на человека в желтом жилете!

Директор «управляшки» Валентин Дубинин наотрез отказался отвечать на вопросы GOROD48, заявив, что не собирается это делать. В итоге он все же сказал, что с домом, где живет Фомина, все нормально.
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судя по вмерзшей в снег листве, двор не видел дворника с середины осени 

Сразу же за вторым подъездом, перед «Пятерочкой», Нина Фомина показывает на высокий, выше человеческого роста, бурьян, которым зарос пятачок с четырьмя мусорными контейнерами. Баки пусты, но вокруг валяется много мусора, автомобильные шины. Пенсионерка говорит, что содержимое принадлежащих магазину контейнеров вывозят ежедневно, а вот то, что упало на землю, убирают нечасто.



Тут же, в двадцати шагах, другая контейнерная площадка, та самая, фотографии которой и появились в соцсети. Здесь уже шесть контейнеров и огромный, на восемь кубов, бункер. Все эти емкости уже пусты за исключением одной — для пластика. Нина Фомина жалуется, что этот самый бункер-накопитель порой стоит забитый мусором по неделе и больше. И все, что из него вываливается, попадает под ноги липчан, для которых двор — проходной.

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— Через наш двор в детские сады и школу на другой стороне проспекта Победы ходят дети. Через него ходят покупатели на Центральный рынок и на рынок «Спутник». Через нас, если посчитать, за день проходят тысячи людей. Кто-то использует мусорную площадку как туалет. Поэтому тут всегда стоит смрад. Ветром легкий мусор бросает просто в лицо. А еще здесь я видела крыс.

В городском департаменте развития территории GOROD48 пояснили, что контейнерной площадкой пользуются жители четырех многоэтажек. Также у компании «ЭкоПром-Липецк» заключены договоры с 33 хозяйствующими субъектами. Разработан график уборки контейнерной площадки, в соответствии с которым во второй половине ноября эта обязанность возложена на ОАО «Липецксортсемовощ». Если контейнеры переполняются, и на это жалуются, департамент через чат для оперативного реагирования на такие ситуации обращается к региональному оператору, который оперативно вывозит отходы.

Вера Фомина указывает на немолодого мужчину, который, кажется, идет за нами следом. Она называет его добровольцем, который всегда рядом. Игорь и деревья с ней посадит, и машину конского навоза под деревья растащит, и немощным бабушкам в магазин и в аптеку сходит. И все за так, по доброте душевной.

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Сорокалетний «тимуровец» только улыбается. Он работает дворником в «Пятерочке» на площади Победы, а потом помогает тем, кто его об этом попросит. Живет он в садовом домике СНТ «Машиностроитель» (район старого телецентра), на работу и с работы ездит на 37-м автобусе.

У дома №3а на площади Победы, того самого, находится вечная лужа, о которой не раз рассказывал GOROD48. Та самая, в которой на время даже поселялись дикие утки. Ее Вера Фомина называет «нашей Венецией».

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— В ней такие вот машины вообще тонут! — указывает общественница на синий хэтчбек, припаркованный на пешеходной дорожке у края незамерзшей лужи.

Нина Фомина говорит, что лужа высыхает только летом. И тогда проявляется дорога в огромных ухабах.

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Еще в 2018 году городское управление капремонта разработало проект отвода воды их этой лужи. В итоге в 2021 году во дворе дома №3а МБУ «Управление благоустройства Липецка» смонтировало дренажный колодец. Чистить его должна УК «Проспект», которая облуживает этот дом, но, судя по всему, делает эту работу «управляшка» крайне редко. 

Рядом, у соседнего дома №2 по проспекту Победы, на внутриквартальном проезде — свежая раскопка очередного порыва какой-то сети. Это место даже не засыпано щебнем — из земли торчат куски смерзшегося грунта. Поэтому водители объезжают раскоп по пешеходной дорожке.

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А на углу дома №1 по улице Гоголя провалы в асфальте на дороге заложены кирпичом и тротуарной плиткой.


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По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, все эти проезды попали в программу ремонта дворов на этот год, но из-за вынужденной смены подрядчика будут выполнены уже по весне.

Посередине двора находится пустырь, часть которого отведена под детскую площадку. Игровой комплекс установлен на ней пять лет назад. И его уже не раз ломали. Ремонты привели к тому, что карусель, которую нужно приводить в движение, крутя колесо посередине, вращается только тогда, когда его толкают, упираясь в конструкцию. Такой аттракцион Фомина, проработавшая 15 лет проводником в поездах дальнего следования, считает травмоопасным, ведь в него нужно заскочить уже на ходу. Опасной для маленьких детей она считает и необычно крутую металлическую горку. Угол ее наклона — 45 градусов. А у земли она изламывается почти под прямым углом. Первый же съезд гарантирует удар головой и ушиб спины.

— Вот сюда бы поднять того, кто ее спланировал, да и спустить вниз! — говорит женщина.

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Здесь, посередине двора, мог бы быть сад. Но тут растут посаженные лет 40-50 назад клены. Три высоченных дерева уже давно мертвы.

— К нам пообещали 19 декабря прислать комиссию, чтобы решить, можно ли спилить эти деревья.

Весь этот пустырь раньше был окружен невысоким металлическим забором. Понятно, что он уже разрушен.

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— Как назвать наш двор? — переспрашивает Вера Фомина? — Наверное, несчастным. Несчастный наш двор!

В качестве постскриптума к этой истории можно привести призыв мэра Липецка к руководителям управляющих компаний, с которыми она встречалась вчера, активнее участвовать в двух муниципальных программах — «Мой двор» и «Ремонт двора». Последняя предполагает 90-процентное софинансирование расходов на латание ям, обновление качелей, замену мусорных контейнеров и снос сухостоя. Все то, что нужно этому несчастном двору. Услышат ли главу города руководители УК «Маяк» и УК «Проспект», которые обслуживают те четыре дома и общий для них «несчастный двор».
18 940
#благоустройство #двор
2

Комментарии (18)

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Интересно

6 минут назад
Ответ, он не вернётся . Наивно об этом грезить.
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Ирина

10 минут назад
65+, от ВДНХ до Преображенской площади четыре остановки метро. Там все так же..
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Как назвать этот город

10 минут назад
??
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Ответ

11 минут назад
Интересно, вернуть социализм.
ответить

Выдра

13 минут назад
Все деньги ушли на благоустройство Елецкого и Университетского.
ответить

65+

14 минут назад
Надо нанять хорошего фотографа , заснять все дворы и выставить в Москве на ВДНХ достижения Липецкой области !
ответить

Коммунальный рай

14 минут назад
Эффективные управленцы рулят
ответить

65+

17 минут назад
Таких дворов 80% в Липецке ! Есть в народе поговорка « какой поп такой и приход « это 100% про Липецк .
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Старый житель Липецка

17 минут назад
Лиза,и давно площадь Победы стала центром Липецка?)) Ох уж эти понаехавшие...
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Ооо

18 минут назад
Там еще сбоку одного из домов нелегальный магазин лет 20 уже с водкой и пивом
ответить
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