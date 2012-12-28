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1100
сегодня, 14:53
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Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный

Два человека попали в больницу, как утверждают очевидцы, из-за неисправного светофора.

Родственники пострадавшего в ДТП на перекрестке у поворота к поселку Дачный в Липецке просят очевидцев аварии и владельцев записей авторегистраторов о помощи.

Напомним, 20 апреля на повороте столкнулись «Лада», за рулём которой сидела 33-летняя женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров с 51-летним водителем. Женщина была госпитализирована с ушибом грудной клетки, а мужчина получил серьезную травму головы. По словам очевидцев аварии, на перекрестке не работал светофор: он показывал зеленый свет на две стороны.

— Хотелось бы попросить содействия и помощи. Мы ищем очевидцев и желательно записи с видеорегистраторов, чтобы доказать неисправность светофора. Многие уже давно жаловались на него. Обращались в 112. Но починили его только в ночь после аварии, когда и убрали осколки с дороги. Телефон для связи — 8 960 194-67-00, —  рассказали родственники пострадавшего.
ДТП
перекресток
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Комментарии (6)

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Сначала новые
q
2 минуты назад
Таким же образом дятлы с выпученными глазами пролетают зебры. А ГАИ правильно не торопится содействовать против себя.
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Ю
14 минут назад
Почему надо ждать плохого чтобы исправить ситуацию. Там ведь не только местные ездят.
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Просто
19 минут назад
Не нужно в глаза ***. Контроль ситуации на дороге и в поворот входить не на скорости
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Точно
4 минуты назад
пусть теперь выясняют...
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Стерх
сегодня, 15:10
Дык уже несколько месяцов так светофор работает. Задержка секунд в 5 идет. Те кто часто ездят привыкли...
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Уч
сегодня, 15:05
Мы ехали там дней десять назад, тоже такая же ситуация была. На нас неслась фура, как нам удалось увернуться, Бог помог. Очень недоумевали, как же так, ведь мы ехали на зелёный. А вот оно как, и ему и нам был зелёный свет?
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