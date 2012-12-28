Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
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сегодня, 14:53
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Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Два человека попали в больницу, как утверждают очевидцы, из-за неисправного светофора.
Напомним, 20 апреля на повороте столкнулись «Лада», за рулём которой сидела 33-летняя женщина, и «Хёндай» службы аварийных комиссаров с 51-летним водителем. Женщина была госпитализирована с ушибом грудной клетки, а мужчина получил серьезную травму головы. По словам очевидцев аварии, на перекрестке не работал светофор: он показывал зеленый свет на две стороны.
— Хотелось бы попросить содействия и помощи. Мы ищем очевидцев и желательно записи с видеорегистраторов, чтобы доказать неисправность светофора. Многие уже давно жаловались на него. Обращались в 112. Но починили его только в ночь после аварии, когда и убрали осколки с дороги. Телефон для связи — 8 960 194-67-00, — рассказали родственники пострадавшего.
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