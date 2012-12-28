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сегодня, 16:52
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На месте вывезенного контейнера-кафе в Нижнем парке появится детский игровой городок

Депутат Екатерина Пинаева попросила учесть потребности инклюзивных детей, но вице-мэр Светлана Сурмий сказала, что площадка будет обычной, для всех.

Сегодня членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета рассказали о предложении мэрии увеличить объемы городской казны по доходам и расходам.

Самая весомая трата — 350 млн рублей — предназначена на единовременные выплаты липецким контрактникам, проходящим службу в зоне СВО. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова подчеркнула, что эти средства предназначены на выплаты тем, кто подпишет контракты с Минобороны в мае-сентябре.

Напомним, что муниципальную выплату в размере 200 тысяч рублей мэрия ввела в августе, а с сентября она распространилась и на иностранцев, заключивших контракт с Минобороны в Липецке. В октябре горсовет и администрация Липецка увеличили размер этой выплаты до 500 тысяч. В прошлом году на такие выплаты из городской казны было потрачено 190 млн рублей. С начала этого года на выплату от мэрии заложены по 80 млн рублей ежемесячно.

Еще одной важной статьей расходов мэрия заявила 31 млн рублей, которые направят на строительство детской площадки в Нижнем парке на месте вывезенного ранее контейнера-кафе.

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Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, будут ли учтены потребности детей-инвалидов на этой площадке, о чем она ранее просила мэрию в отношении такого места в сквере Маркова (за областным Центром культуры, народного творчества и кино)? Особенно детей-колясочников, потребности которых в активном отдыхе не учтены нигде в городе? Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что оборудование детской площадки будет стандартным и что ею смогут пользоваться и дети-инвалиды. Если же говорить о специализированной детской площадке в сквере Маркова, то планы на ее строительство есть, но на них нет денег. Зато повезло детям, живущим в Сырском Руднике — на покупку и установку детского игрового оборудования на территории сквера в районе ДК «Рудничный» мэрия потратит 10 млн рублей.

Первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заинтересовало распределение 40 миллионов рублей, выделенных на «капремонт и текущее содержание зеленых насаждений». И.о. председателя департамента городского дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что контрактом на расходование этой суммы будет предусмотрен снос 650 мертвых деревьев, обрезка еще 500, дробление 1 100 пней и посадка 830 саженцев.

— Когда же мы доживем до того, что в Липецке будут больше сажать новых деревьев, чем сносить сухостой? — спросил депутат.

— Как только снесем все представляющие опасность для горожан деревья, — ответил чиновник.

Также Борис Понаморев спросил о том, почему мэрия тормозит с посадкой деревьев вдоль Елецкого выезда в границах «Елецкого» микрорайона? Ответ, что в микрорайоне продолжается жилищное строительство, первого вице-спикера не удовлетворил. «Пока вы все там доделаете, сколько еще времени пройдет? Вернитесь к проекту застройки микрорайона, не откладываете посадку деревьев в долгий ящик!»

Но в долгом липецком ящике лежит много чего. Например, межевание не разграниченных территорий, тех самых «белых пятен», которые не хочет убирать ни муниципальное МБУ, ни «управляшки». Так вот, на эту работу в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры средства нашел, но подрядчик сделал все так топорно, что заказчик застрял с ним в судах.

— В итоге в моем избирательном округе не сформирован ни один земельный участок под многоквартирными домами! — воскликнула депутат Екатерина Пинаева.

На праздничное оформление Липецка ко Дню Победы потратят дополнительно 2,6 млн рублей, на содержание фонтанов — 5 миллионов, на уборку территории города — 2 миллиона, на реконструкцию теплотрасс на улице Пожарского и в поселке Матырский — 13,4 миллиона. 11,5 миллионов выделят на противоаварийные работы: усиление несущих конструкций и фундаментов домов на Первомайской, 77в, на Вермишева, 17/2, на дом №20в в 9-м микрорайоне.

— Я прошу вас обратить внимание на качество ремонта лестниц в разных районах города, за которые вы отчитались как о проделанной в прошлом году работе. Там уже нужно привлекать подрядчиков к гарантийному ремонту. Проедьте, посмотрите сами на то, как они пережили зиму и больше не используйте такую тротуарную плитку для их облицовки, — обратился Борис Понаморев к Павлу Стежину.

С учетом внесенных изменений бюджет Липецка после того, как его вынесу на обсуждение сессии горсовета, составит по доходам 21,9 млрд рублей, по расходам 25,1 миллиард.
бюджет
Нижний парк
СВО
Липецкий горсовет
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Комментарии (3)

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Сначала новые
адекватный житель
26 минут назад
опять детский городок. сколько можно то. за километровкой аттракционов мало что ли? на острове площадок мало что ли? детей переть в такую даль. а где взрослым отдыхать и заниматься активным спортом и не бояться что чья то корзиночка выбежит тебе под колёса пока её родители не смотрят за чадом. оставьте парк в покое. и территорию за ним(хотя уже загадили). есть полно пустырей в спальных районах где можно понастроить этих площадок море!
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...
29 минут назад
А что-то неизвестно ничего по поводу расселенного дома по адресу: 9 микрорайон дом 16.
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Александр
55 минут назад
Зато трудом со всех экранов, что Липецк - первый во всём, а учесть потребности необычных леток, зачем? Разогнать бы вас всех вице- херов
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