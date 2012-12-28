Происшествия
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11 минут назад
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10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии
ДТП произошло в Краснинском районе. Пострадали еще два ребенка.
20 апреля в Краснинском районе на дороге примыкание к трассе Лебедянь – Красное – Становое перевернулся автомобиль «Лада». В аварии погиб 10-месячный ребенок, пострадали дети 2-х и 4-х лет, они госпитализированы.
— По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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