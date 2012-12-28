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«В сторону Ссёлок машины еле ползут»
Общество
Под Липецком в ДТП попали аварийные комиссары
Происшествия
Для температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,1 градуса
Общество
Скорей всего всё будет плохо — и это лучший вариант
Общество
Сегодня в Липецке: горожан стращают лосями, роботы уже начали нанимать людей на работу
Общество
В 19 микрорайоне, Сырском Руднике и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии
Происшествия
В Липецкой области сохраняется жаркая погода
Погода в Липецке
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Происшествия
225
11 минут назад
1

10-месячный ребенок погиб в дорожной аварии

ДТП произошло в Краснинском районе. Пострадали еще два ребенка.

20 апреля в Краснинском районе на дороге примыкание к трассе Лебедянь – Красное – Становое перевернулся автомобиль «Лада». В аварии погиб 10-месячный ребенок, пострадали дети 2-х и 4-х лет, они госпитализированы.

— По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



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