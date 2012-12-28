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739
37 минут назад
5

Передовиков производства выбросили на свалку

Лесной массив в районе Тракторного превращается в свалку. Причем там можно найти даже фотографии липчан с Доски почета.



«Вот так выглядит весь лес на ЛТЗ, кто виноват? Администрация, президент… Люди, которые это делают остаются безнаказанными, а виноваты все вокруг», — написала GOROD48 Елена.



В министерстве лесного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что к свалке уже выехали сотрудники ОКУ «Грязинское лесичество». Они постараются установить тех, кто вывез мусор в лес. Затем будет составлен административный протокол, нарушителей обяжут убрать свалку.

— Даже если их не найдут, все равно мусор будет убран, — пообещали в областном министерстве.
свалка
лес
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
4 минуты назад
Ха... Вывозившие - идиоты. Еще бы рекламных листовок своих накидали бы... :-)
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Горе
6 минут назад
С такими руководителями
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ха
25 минут назад
получается что сама администрация и гадит в лесах, вот это дожили
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да уж
32 минуты назад
Липецкий Хладокомбинат опять отличился - вон фотки его сотрудников
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Ну всё
32 минуты назад
Засрали!
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