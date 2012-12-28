Передовиков производства выбросили на свалку

Лесной массив в районе Тракторного превращается в свалку. Причем там можно найти даже фотографии липчан с Доски почета.«Вот так выглядит весь лес на ЛТЗ, кто виноват? Администрация, президент… Люди, которые это делают остаются безнаказанными, а виноваты все вокруг», — написала GOROD48 Елена.В министерстве лесного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что к свалке уже выехали сотрудники ОКУ «Грязинское лесичество». Они постараются установить тех, кто вывез мусор в лес. Затем будет составлен административный протокол, нарушителей обяжут убрать свалку.— Даже если их не найдут, все равно мусор будет убран, — пообещали в областном министерстве.