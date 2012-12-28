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22 минуты назад
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На улице Гоголя «ГАЗель» провалилась в асфальт

В том месте, по словам местных жителей, два дня текла вода.

Автомобиль «ГАЗель» провалился в асфальт у контейнерной площадки за магазином «Пятёрочка» у дома № 2 на улице Гоголя.







«Там два дня текла вода, и стояла огромная лужа. В прошлом году в этом месте вели раскопки коммунальные службы и очень долго не заделывали яму, даже когда закончили ремонт. Заделали очень быстро и плохо. А вообще сама контейнерная площадка кишит крысами и тараканами, служит общественным туалетом и находится в ужаснейшем состоянии. Вокруг постоянно грязь и земля на асфальте. Ее не ремонтировали лет 25 и никогда не чистили ни асфальт вокруг, ни саму площадку. Асфальт также разбивают регулярно разгружающиеся фуры», — написали GOROD48 читатели, воспользовавшись удобным случаем для привлечения внимания к своим проблемам.

О проблемах двора общего для домов № 3а по площади Победы, Гоголя, 1 и 2 мы рассказываем регулярно. В прошлом году для его обитателей появился лучик света в темном тоннеле: мэрия оплатила восстановление асфальта на углу Гоголя, 1 и  ликвидацию вечной лужи у девятиэтажки по проспекту Победы, 3. Но судя по сообщению нашего читателя, двор в центре Липецка остается таким же неблагоустроенным.
ГАЗель
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Евгения
4 минуты назад
Двор на месте погоста, мало кто знает. А с момента разрушения церкви всегда двор с лужами и грязью.
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