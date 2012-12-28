Происшествия
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сегодня, 13:25
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Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы
По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
«Как следует из публикаций, 6-летний мальчик упал и получил травмы, наехав на провалившийся канализационный люк, который находился на самокатной трассе. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, что юный самокатчик упал в детском скейт-парке и повредил лицо. По словам его матери, самокат наехал на провалившийся канализационный люк, расположенный прямо на спортивной дорожке.
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