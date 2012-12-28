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сегодня, 13:25
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Прокуратура проверит сообщение о травмировании ребенка в парке Победы

По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура области организовала проверку по опубликованной GOROD48 информации о травмировании ребенка во время катания на самокате в парке Победы Липецка.

«Как следует из публикаций, 6-летний мальчик упал и получил травмы, наехав на провалившийся канализационный люк, который находился на самокатной трассе. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что юный самокатчик упал в детском скейт-парке и повредил лицо. По словам его матери, самокат наехал на провалившийся канализационный люк, расположенный прямо на спортивной дорожке.
травма
дети
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Комментарии (4)

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Сначала новые
педагог
24 минуты назад
некоторые дети в течении жизни понятия не имеют, что такое общественный транспорт, их с пеленок возят на машине в детский сад, школу, репетиторам, кружкам и секциям.
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Да уж
57 минут назад
Как в 90-е выжили? Лазили по стройкам и гаражам, карбит взрывали и тп. Падали, ломали руки-ноги. А тут дорожка ему плохая… Маме сзади наверно ездить надо с аптечкой, пирожками и шапкой
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Бабка Первая
19 минут назад
Не надо путать тёплое с мягким. В 90-х немногие дошколята на самокатах ездили. А сейчас с 3-х лет все "за рулём". Так что, спортивные дорожки обязаны быть ровными.
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Сан Саныч
13 минут назад
Не надо путать тёплое с мягким. В 90-х немногие дошколята на самокатах ездили. А сейчас с 3-х лет все "за рулём". Так что, спортивные дорожки обязаны быть ровными. Ну конечно, вот она мамка нарисовалась. На великах поголовно все ездили. Под рамой в том числе, тк не доставали до педалей. А теперь дети тепличные
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