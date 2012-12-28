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сегодня, 11:06
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ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии

Задержан житель области. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

УФСБ России по Липецкой области сообщило о предотвращении поджога здания регионального исполнительного комитета одной из политических партий, в котором собиралась и хранилась гуманитарная помощь для участников СВО.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что житель Липецкой области, разделяя идеологию одной из украинских террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации, вступил в переписку с членом указанной террористической организации, который предложил ему принять участие в ее противоправной деятельности. Липчанин ответил согласием (…) приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства с целью совершения террористического акта», — говорится в релизе пресс-службы управления ФСБ.

Житель области был задержан сотрудниками ФСБ. При обыске его жилья найдены три стеклянные бутылки общим объемом 4,5 литра, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью, а также инструкции по изготовлению СЗУ.

«Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в управлении.
поджог
ФСБ
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
13 минут назад
ОЧЕНЬ ЭТО ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО
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Одиннадцатому
21 минуту назад
С того времени наука и техника значительно шагнула вперёд. Слушают и пишут. И слава богу.
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Это поле
22 минуты назад
Надо всех, кто знает иностранный язык, объявить иноагентами. А тех, кто недоволен ценами в магазинах, диверсантами. Давать по 25 лет, а родствеников-выселять за пределы РФ.
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так ?
23 минуты назад
Небось из Шестерочки на мужики стуканули, взял пузырь мужик и поругался с кассиршой ?
Ответить
11
38 минут назад
Я фильмы смотрел советские - там всех диверсантов специально брали на месте преступления в момент когда он замахивался гранатой на председателя колхоза, или собирался брать его на вилы. А тут какие бутылки дома нашли. Может , он и не хотел ничего делать и только бутылки выпил дома ?
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НикНик
39 минут назад
Сами, поди, идиотов в телеге и даркнете разводят, чтоб потом палки срубать.
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Гость
48 минут назад
Постановка
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Сантильяна
53 минуты назад
Дать лет 25 с полной конфискацией имущества и выселением всех родственников за пределы РФ.!!!
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Липчанка
15 минут назад
Раньше предателей расстреливали, считались изменниками Родины, а сейчас ещё условно могут дать...или пожизненно надо...
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