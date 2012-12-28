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Происшествия
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сегодня, 11:06
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ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Задержан житель области. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что житель Липецкой области, разделяя идеологию одной из украинских террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации, вступил в переписку с членом указанной террористической организации, который предложил ему принять участие в ее противоправной деятельности. Липчанин ответил согласием (…) приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства с целью совершения террористического акта», — говорится в релизе пресс-службы управления ФСБ.
Житель области был задержан сотрудниками ФСБ. При обыске его жилья найдены три стеклянные бутылки общим объемом 4,5 литра, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью, а также инструкции по изготовлению СЗУ.
«Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в управлении.
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