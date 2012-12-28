Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»

В Липецком горсовете ждут отзывов граждан на предложенные кандидатуры.



Сегодня постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета рассмотрели материалы на кандидатов, выдвинутых на звание «Почетный гражданин города Липецка» в 2025 году.В этом году в горсовет от трудовых коллективов и общественных организаций поступили материалы на трех кандидатов. На мецената, председателя Совета директоров ООО «Либойл» и ГК «Зерос» 69-летнего Николая Бобина документы подала областная общественная организации «Союз женщин Липецкой области».«Активный общественник, параллельно с трудовой деятельностью принимает участие в политической жизни региона. Николай Николаевич Бобин на личные средства реализовал ряд значимых проектов. Каждый из них не просто объект искусства, а символ, обращенный к истории, вере и памяти: памятник святому Николаю Можайскому на улице Катукова, образ Александра Невского на одноименной площади, памятник святому Пантелеймону у стен областной больницы, скульптура Тихона Задонского на улице Ленина, строящаяся часовня на улице Катукова в честь погибших в Великой Отечественной войне. Активно поддерживает восстановление храмов и монастырей, много средств выделяет на их строительство. В поле зрения его благотворительной деятельности культура, образование, благоустройство сельских территорий. Он также среди ключевых благотворителей государственного театра танца «Казаки России» — говорится в обращении «Союза женщин Липецкой области».71-летнего мастера производственного обучения высшей квалификации Михаила Никифорова рекомендовал трудовой коллектив ГОБ ПОУ «Липецкий политехнический техникум».«За 50 лет трудовой деятельности он подготовил более 2500 квалифицированных рабочих, 5 чемпионов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Липецкой области и 7 призеров региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы».На соискание почетного звания 83-летнюю пенсионерку Валентину Таранину выдвинуло общее собрание трудового коллектива УК «Городище».«Вся история формирования и развития отрасли бытового обслуживания населения Липецка и Липецкой области связана с именем Валентины Федоровны. Под ее руководством наблюдался необычайный подъем и развитие отрасли бытового обслуживания населения, внедрялись новые виды услуг: прокат инвентаря и предметов домашнего пользования, палаточные городки для отдыха, автостоянки, прачечные, салоны ремонта бытовой техники, ателье, комплексные дома бытового обслуживания. Бригадный метод обслуживания, введенный на предприятиях бытового обслуживания, заслужил высшую награду на выставке ВДНХ. При Валентине Федоровне в городе открылась баня на улице Неделина, Дом быта. В разные годы Валентина Таранина занимала руководящие должности в региональном отделении Пенсионного фонда РСФСР, первом Региональном социальном коммерческом банке, ООО «Спецремстрой» (Глобус 98). Валентина Федоровна основала и возглавила одно из первых в Липецкой области ТСЖ «Городище». В 2012 году по приглашению председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина С.В. Таранина возглавила реконструкцию и восстановление школы в селе Пружинки».Отзывы граждан о предложенных кандидатурах будут ждать в Липецком горсовете с 24 апреля по 30 мая. В письменной форме их можно отправить по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, в устной - по телефонам: 23-93 -62, 23-93-63, 23-93-73, 23-93- 56, с 09:00 до 16:00 кроме праздничных и выходных дней.После общественного обсуждения депутаты Липецкого горсовета тайным голосованием выберут Почетных граждан на сессии накануне Дня города.