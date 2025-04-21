6-летний мальчик повредил лицо лица из-за люка на самокатной трассе в парке Победы

Мать ребенка намерена обратиться в суд. Почему на самокатной трассе находится канализационный люк, в администрации парков не знают.

В субботу 6-летний мальчик упал на самокатной трассе в парке Победы и разбил лицо. Оказалось, ребенок наехал на провалившийся канализационный люк.Кто оборудовал трассу детского городка инженерными коммуникациями?На этот вопрос в МАУК «Культурные пространства Липецка» только пожали плечами. Детский скейт-парк в парке Победы построили во время его реконструкции. Почему в охранной зоне сетей, в ведомстве не знают: «Культурным пространствам» этот объект просто передали в эксплуатацию. И сейчас, конечно, будет сделано все, чтобы исправить ситуацию.— Сын разбил себе лицо. У него лопнула кожа на подбородке. Хорошо, что только этим и ограничилось. Но я намерена обратиться в прокуратуру с требованием навести порядок в детском скейт-парке, чтобы там не произошло других подобных ЧП, — сказала GOROD48 мать травмированного мальчика.