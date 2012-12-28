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сегодня, 13:33
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Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты

Перекрытие продлится два часа.

27 апреля в Липецке пройдёт 49-ая ежегодная легкоатлетическая эстафета студентов ЛГТУ. Маршрут эстафеты проложен по центральным улицам города: Зегеля, Гагарина, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Сапёрной, а также по площадям Плеханова, Ленина-Соборной и Героев.

«В связи с этим движение по улице Интернациональной (от улицы Сапёрной до Зегеля) будет перекрыто с 08:00 до 12:00.

По всем остальным – с 10:45 до 12:00», — предупреждает администрация города.

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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Фокс
10 минут назад
Чего мелочиться? Липецк ведь теперь закольцован: надо бежать из Романово на левый берег и по южному обводу в сторону экономзоны, далее через новый мост на Тамбовку - и по ней опять в сторону Романово. По дороге можно кормить бегунов 3 раза в день, подбирать выбывших, и предлагать новые кроссовки с распродажи взамен протёртых. Цены должны быть умеренные, чай и нашатырный спирт (для приведения в сознание) должны быть бесплатными.
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Народ
14 минут назад
А депутаты будут участвовать в эстафете?
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Бегун
15 минут назад
Всем ниже написавшим давителям дивана - это 49-ая ежегодная легкоатлетическая эстафета студентов ЛГТУ!49 лет студенты бегают этим маршрутом и как-то ни кому не мешало это раньше
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Людмила
23 минуты назад
а если в этот момент угроза Бпл красный уровень опасности что тогда будет наша администрация города Липецка не задумалась.
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ЗОЖ
29 минут назад
Отлично!!
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ЗОЖ
31 минуту назад
Отлично!!
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Житель Липецка
31 минуту назад
Вы уже ДОСТАЛИ.....
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Автомобилист
38 минут назад
Раздать бегунам лома и лопаты Пусть шпалы меняют и асфальт новый кладут И бегом на следующую улицу За день то столько пользы Только асфальт горячий успевай подвозить А в понедельник люди по ровным дорогам на работу поедут и трамваи запустят
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Липчанин
43 минуты назад
А зелёный остров уже не подходит ? Есть ещё нижний парк ,тоже нет ? Или лысому нужна очередная показуха ?
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Утренняя смена
44 минуты назад
А, оно, нам, надо?
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