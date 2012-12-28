Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты

Перекрытие продлится два часа.

27 апреля в Липецке пройдёт 49-ая ежегодная легкоатлетическая эстафета студентов ЛГТУ. Маршрут эстафеты проложен по центральным улицам города: Зегеля, Гагарина, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Сапёрной, а также по площадям Плеханова, Ленина-Соборной и Героев.«В связи с этим движение по улице Интернациональной (от улицы Сапёрной до Зегеля) будет перекрыто с 08:00 до 12:00.По всем остальным – с 10:45 до 12:00», — предупреждает администрация города.