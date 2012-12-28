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Общество
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сегодня, 13:33
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Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты
Перекрытие продлится два часа.
«В связи с этим движение по улице Интернациональной (от улицы Сапёрной до Зегеля) будет перекрыто с 08:00 до 12:00.
По всем остальным – с 10:45 до 12:00», — предупреждает администрация города.
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