Общество
198
30 минут назад
1
Ящик с гнилыми яблоками в школе оказался случайно
Такова версия поставщика продуктов питания, отправившего ученикам 36-й школы испорченные фрукты.
В департаменте образования, как и обещали GOROD48 в ведомстве, прошло совещание по этому вопиющему факту.
«Поставщик питания признал, что тара и внешний вид продукции не соответствуют поставляемому товару. По ошибке в школе оказался товар, идущий в отходы. В связи с сезонностью хранения яблоки заменят на другие фрукты согласно СанПин и меню. Проверка качества питания будет усилена», — сообщил телеграм-канал мэрии.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)