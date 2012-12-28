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Общество
328
35 минут назад
3

В 36-ю школу привезли гнилые яблоки

В департаменте образования липецкой мэрии говорят, что этот факт — единичный.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию ящика с гнилыми яблоками, указав, что такие фрукты прислал в 36-ю школу комбинат питания «Блиц».

Мы обратились за комментариями в мэрию.

«Да, действительно, такой факт был зафиксирован. Безусловно, до детей этот продукт не был допущен. Сегодня будет проведено совещание с поставщиком питания о данном инциденте, после чего — приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства. Напомним, контроль за качеством школьного питания проводится регулярно», - сообщила нам пресс-служба городской администрации.

Но тут же выяснилось, что на присланной GOROD48 фотографии — не тот ящик с яблоками, который завернули в 36-й школе! На школьной фотографии — ящик с желтыми яблоками! Более-менее приличными на вид.

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Так что, возможно, говорить о единичном случае не приходится.

Согласно данным Федерального казначейства, ООО ПКП «Блиц» является активным участником системы государственных закупок. Компания — поставщик продуктов питания по 4 289 контрактам на общую сумму 848,6 млн рублей. В пятерку ее топ-заказчиков входят областная клиническая больница, липецкая городская больница №1, детсады №№ 6,15,134.
школьное питание
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Зинаида Львовна
9 минут назад
Сварите компот: обрежьте гниль уберите плодоножку, залейте водой добавьте сахар и кислоту лимонную, изюм , кипятите затем охладите
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+65
11 минут назад
Пойдут на компот.
Ответить
справедливая
16 минут назад
детей кормят гнильем
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Неделя 48
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