В 36-ю школу привезли гнилые яблоки

В департаменте образования липецкой мэрии говорят, что этот факт — единичный.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию ящика с гнилыми яблоками, указав, что такие фрукты прислал в 36-ю школу комбинат питания «Блиц».Мы обратились за комментариями в мэрию.«Да, действительно, такой факт был зафиксирован. Безусловно, до детей этот продукт не был допущен. Сегодня будет проведено совещание с поставщиком питания о данном инциденте, после чего — приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства. Напомним, контроль за качеством школьного питания проводится регулярно», - сообщила нам пресс-служба городской администрации.Но тут же выяснилось, что на присланной GOROD48 фотографии — не тот ящик с яблоками, который завернули в 36-й школе! На школьной фотографии — ящик с желтыми яблоками! Более-менее приличными на вид.Так что, возможно, говорить о единичном случае не приходится.Согласно данным Федерального казначейства, ООО ПКП «Блиц» является активным участником системы государственных закупок. Компания — поставщик продуктов питания по 4 289 контрактам на общую сумму 848,6 млн рублей. В пятерку ее топ-заказчиков входят областная клиническая больница, липецкая городская больница №1, детсады №№ 6,15,134.