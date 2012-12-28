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Липецкая вечЁрка: мэр Ельца уходит в отставку, выброшенный гроб, и что благоустроят в Липецке к концу года
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: мэр Ельца уходит в отставку, выброшенный гроб, и что благоустроят в Липецке к концу года
Сегодня, 3 апреля, мэр Ельца назвал дату своего ухода в отставку, на улице Ильича нашли цинковый гроб, и GOROD48 узнал, какие объекты в Липецке благоустроят к концу года.
Евгений Боровских рассказал GOROD48, что собирается обратиться в горсовет Ельца с заявлением об отставке с поста мэра 10 апреля, если его в новой должности утвердит назначенная на этот день сессия облсовета. Если так и случится, что 15 апреля уже сессия Елецкого горсовета примет эту отставку. После этого горсовет запустят процедуру по выборам нового главы елецкой администрации.
Жуткую находку сделали жители улицы Ильича. У квартала предназначенных под снос аварийных домов лежал гроб с цинковым вкладышем и крышка от еще одного гроба.
Неподалеку от улицы Ильича расположено Тракторозаводское кладбище, открытое только для подзахоронений, а на самой улице работают два ритуальных агентства.
«Кто-то передумал умирать», — предположила кума.
«Что вы хотите, это же Тракторный там и ни такое увидишь», — заявил Елецкий.
«Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича. Хорошо, что в нём самого Ильича не было», — съязвил Садовод.
До конца года в Липецке должны благоустроить 15 объектов, за которые в 2024-м проголосовали горожане. Правда, денег на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» выделено в два раза меньше, чем годом ранее — 103 миллиона рублей. Поэтому ничего грандиозного ждать не стоит.
В этом году довольно много объектов наконец-то подсветят. Фонари установят на сокольском и тракторозаводском пляжах. Так как сети там будут тянуть под землей, в купальный сезон эти пляжи официально не откроют (когда липчан это останавливало?) Сделают подсветку у пруда в «Елецком» и сокольском парке, на второй лыжероллерной трассе, в логу между парком Победы и 19-м микрорайоном, у Городского ДК на площади Клименкова, у детского сада № 119 на улице Айвазовского (там еще и дорожки появятся).
Продолжится благоустройство общественного пространства в Студенческом городке. В Молодежном парке построят скейт-парк. Разобьют скверы у ДК «Рудничный», на площади Горскова и улице Катукова.
В сквере на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Опытной оборудуют собачью площадку. Вдоль реки Липовки благоустроят аллею.
Что делать со знаменитой «Крепостью», в мэрии пока так и не решили. Липчане голосовали за то, чтобы ее оставить и благоустроить, а мэрия собиралась сначала снести, а потом благоустраивать образовавшийся пустырь. Где поставить запятую в предложении «казнить нельзя помиловать», очевидно, решит мэр Липецка Роман Ченцов.
«Хорошо, что крепость оставили в покое для следующего поколения архитекторов. Надеюсь, что смогут отреставрировать ее. А к власти вопрос — когда уберется строительный забор на главной площади города, на площади Победы. Долго он будет огораживать пустырь? Скоро опять 9 Мая. Ведь вы постарались, и кинотеатра «Спутник» больше не существует. Кто владелец этого места?», — спросил Житель.
Завтра в Липецке будет от +16 до +18 градусов. И это отнюдь не рекордные значения. В 1990 году 4 апреля столбики термометров поднялись до +23 градусов.
Отопление несмотря на жару отключать на этой неделе не планируется. На следующей грядет похолодание.
Зато сезон аттракционов в парках откроют уже завтра, 4 апреля.
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