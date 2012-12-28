Липецкая вечЁрка: мэр Ельца уходит в отставку, выброшенный гроб, и что благоустроят в Липецке к концу года

Сегодня, 3 апреля, мэр Ельца назвал дату своего ухода в отставку, на улице Ильича нашли цинковый гроб, и GOROD48 узнал, какие объекты в Липецке благоустроят к концу года.