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Политика
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сегодня, 11:16
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Мэр Ельца уйдёт в отставку 10 апреля
В этот же день Евгений Боровских начнёт исполнять обязанности бизнес-омбудсмена.
— Мы знаем Евгения Вячеславович как опытного юриста. На посту мэра Ельца он много внимания уделял малому бизнесу. Проблемы бизнеса он знает глубоко, — пожелал удачи своему преемнику действующий бизнес-омбудсмен Александр Бабанов.
Как рассказал GOROD48 Евгений Боровских, 10 апреля после окончания сессии областного Совета он подаст заявление об отставке с поста мэра в горсовет Ельца. Если все пойдет по плану, 15 апреля сессия елецкого Совета одобрит отставку.
На следующей сессии горсовет сформирует комиссию по выборам мэра. Она изучит документы кандидатов на пост и рекомендуют депутатам двух из них, один из которых и будет избран главой администрации второго города области.
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