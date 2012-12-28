Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
Владимир Сериков: Липецкая область дополнительно получила более 856 миллионов рублей в бюджет
Общество
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11 минут назад
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
— Точно не на этой неделе, — сказали GOROD48 в мэрии.
По правилам предоставления коммунальных услуг отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов. Пока этот рубеж не достигнут, к тому же синоптики прогнозируют на следующую неделю похолодание.
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