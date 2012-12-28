На этой неделе в Липецке отопление не отключат

На улице солнце и до +16 градусов. Многие горожане спрашивают, когда же отключат центральное отопление.— Точно не на этой неделе, — сказали GOROD48 в мэрии.По правилам предоставления коммунальных услуг отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов. Пока этот рубеж не достигнут, к тому же синоптики прогнозируют на следующую неделю похолодание.