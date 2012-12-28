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Погода в Липецке
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12 минут назад
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Антициклон принесет в Липецкую область почти летнюю погоду
Но уже послезавтра циклон с Урала вернет в наш регион дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области будет переменная облачность ночью и облачно с прояснениями — днем, без осадков. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится — до 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.
В Липецке переменная облачность ночью и облачно с прояснениями днем, без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.
День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 13 градусов мороза.
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