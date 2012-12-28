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12 минут назад
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Антициклон принесет в Липецкую область почти летнюю погоду

Но уже послезавтра циклон с Урала вернет в наш регион дожди. 

4 апреля на погоду в Липецкой области будет влиять антициклон с Атлантики — осадков не ожидается, погода будет солнечной и сухой. 5 апреля через регион пройдут атмосферные фронты циклона с центром над Уралом, который принесет с собой дожди. А 6 апреля сформируется циклон с центром над нашей областью — пройдут повсеместно дожди разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области будет переменная облачность ночью и облачно с прояснениями — днем, без осадков. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится — до 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +14 до +19 градусов. 

В Липецке переменная облачность ночью и облачно с прояснениями днем, без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 13 градусов мороза.
жара
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Комментарии (2)

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Алекс
10 минут назад
В будни пускай дожди, зачем такое нам,это ужас.
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Animal planet.
5 минут назад
Полностью поддерживаю. Нафиг нам эта жара и солнце.
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