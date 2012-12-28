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Общество
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44 минуты назад
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Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
«Какое-то кощунство, разве можно просто так бросать гробы в городе?», — возмущаются тракторозаводчане.
Добавим, что неподалеку от места находки находится Тракторозаводское кладбище. Оно открыто только для подзахоронений. Кроме того на самой улице Ильича распложены два ритуальных агентства.
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