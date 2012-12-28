Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича

В Липецке на улице Ильича у квартала предназначенных под снос аварийных домов найден гроб с цинковым вкладышем и крышка от еще одного гроба. Об этом GOROD48 сообщили жители района.«Какое-то кощунство, разве можно просто так бросать гробы в городе?», — возмущаются тракторозаводчане.Добавим, что неподалеку от места находки находится Тракторозаводское кладбище. Оно открыто только для подзахоронений. Кроме того на самой улице Ильича распложены два ритуальных агентства.