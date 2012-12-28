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сегодня, 12:40
6

Сезон аттракционов откроется в Липецке 4 апреля

Аттракционы будут работать в пятницу, субботу и воскресенье.

4 апреля в Липецке откроется сезон аттракционов.

Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», в парке Победы заработают шесть аттракционов: карусель цепочная «Взлет», «Летающая тарелка», колесо обозрения, «Веселая карусель»,  «Охотники» и карусель цепочная «Арбузы». Они будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.

В детском парке «Сказка» по тем же дням, но с девяти утра будут работать два аттракциона: «Аэропорт» и детская цепочная карусель.

Режим работы аттракционов может корректироваться в зависимости от их технического состояния, погоды, загруженности посетителями, и ряда других факторов.
парк
аттракционы
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Комментарии (6)

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Сначала новые
ё
3 минуты назад
Сезон аттракционов не закрывался! :)
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Мать двоих детей
31 минуту назад
Куда делись остальные аттракционы!!! Где детям кататься???? Такой развивающийся город, а элементарных вещей для семейного отдыха не предусмотрено!!!
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26-й
13 минут назад
Если бы следили за жизнью города, то знали бы многое! Посетите парк Победы и увидите! Если Вы о старых аттракционах, то они как-то имеют свойства ломаться и устаревать. И об новых перспективах, тоже бы знали!!!
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Елена
сегодня, 13:06
А раньше с 9утра, кроме понедельника. И в Нижнем, и в Верхнем и на Новолипецке работало по 10ку аттракционов. Пока менеджеры не пришли в наш город.
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Позитив
47 минут назад
Так еще и не лето, чтоб работать всю неделю! Сейчас летом без выходных работают и с 9 до 21 часа.
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Лидия
сегодня, 12:57
... и всё... больше аттракционов в городе нет...
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