Сезон аттракционов откроется в Липецке 4 апреля

Аттракционы будут работать в пятницу, субботу и воскресенье.

4 апреля в Липецке откроется сезон аттракционов.Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», в парке Победы заработают шесть аттракционов: карусель цепочная «Взлет», «Летающая тарелка», колесо обозрения, «Веселая карусель», «Охотники» и карусель цепочная «Арбузы». Они будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.В детском парке «Сказка» по тем же дням, но с девяти утра будут работать два аттракциона: «Аэропорт» и детская цепочная карусель.Режим работы аттракционов может корректироваться в зависимости от их технического состояния, погоды, загруженности посетителями, и ряда других факторов.