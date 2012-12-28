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Общество
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сегодня, 12:40
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Сезон аттракционов откроется в Липецке 4 апреля
Аттракционы будут работать в пятницу, субботу и воскресенье.
Как сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка», в парке Победы заработают шесть аттракционов: карусель цепочная «Взлет», «Летающая тарелка», колесо обозрения, «Веселая карусель», «Охотники» и карусель цепочная «Арбузы». Они будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.
В детском парке «Сказка» по тем же дням, но с девяти утра будут работать два аттракциона: «Аэропорт» и детская цепочная карусель.
Режим работы аттракционов может корректироваться в зависимости от их технического состояния, погоды, загруженности посетителями, и ряда других факторов.
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