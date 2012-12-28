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сегодня, 14:36
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В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного

Причина не в качестве воды реки Воронеж — ее еще не исследовал Роспотребнадзор, а в работах по благоустройству: на пляжах будут монтировать уличное освещение.

На муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в Липецке на этот год выделено как никогда мало денег — всего 103 миллиона, вдвое меньше, чем год назад. При этом объектов благоустройства — 15, те, за которые в прошлом году голосовали горожане.

К 1 апреля заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», завершил процедуры торгов по всем этим объектам. GOROD48 стало известно содержание контрактов.

Начнем с пляжей, ведь до открытия купального сезона, до 1 июня, остается меньше двух месяцев. Так вот, будут освещены два из пяти официальных городских мест отдыха у воды — сокольский пляж и пляж у Октябрьского моста, или тракторозаводской, как его еще называют. На первом из них ООО «Аракс» за 2,5 млн рублей установит и подключит к сети 15 светодиодных светильников, на втором предприниматель Александр Усов за 1,2 миллиона смонтирует 8 опор освещения. Так как срок реализации этих проектов — 1 августа, а сети будут тянуть под землей, то, понятно, пляжи будут, как это нас уже не раз было, объявлены стройплощадками. Что, впрочем, никогда не пугало любителей купания.

Есть и еще один водный объект благоустройства, за который в прошлом году проголосовало больше всего липчан — пруд в верховьях Липовки, расположенный между микрорайоном «Елецкий» и Сырским рудником. За 7 970 000 рублей при начальной цене контракта в 8,9 миллиона ООО «ЛСКОМ» взялось установить вокруг него 142 стальных осветительных торшера. То есть местность, по которой в хорошую погоду ходят сотни людей, подсветят. Это хорошо. Плохо, что только на этом пока мэрия и остановится.

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Если говорить о компании «ЛСКОМ», то она себя хорошо зарекомендовала в прошлом году, когда построила в Студенческом городке футбольное поле, спортплощадку, пешеходные дорожки, уложила асфальт в будущей зона отдыха между домами №№ 15, 15А, 16, 17 и Колледжем искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли (название — огонь!) по программе «Комфортная городская среда». Тогда с бывшего плаца машиностроительного колледжа за 20,7 млн рублей подрядчик убрал весь сухостой, спланировал пешеходные дорожки, заасфальтировал две площадки, на которые в этом году нанесут покрытие из резиновой крошки, чтобы обустроить на них под навесами спортивную и игровую зоны. Также тут обустроят зеленые зоны: завезут чернозем, посеют траву, посадят саженцы вместо снесенного в прошлом году сухостоя. Часть работ второго этапа благоустройства выполнит за 8,2 млн рублей ООО «ЛСКОМ», часть — компания «Спортинвест» за 6,3 миллиона.

Монтаж спортивного и игрового оборудования уже начался — «ЛСКОМ» стал первым подрядчиком городского управления строительства, который приступил к исполнению контрактов этого года.

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Кстати, здесь же, в Студенческом городке, у дома №24, в прошлом году компания «Артстрой» оборудовала воркаут-зону и построило огражденное мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Все работы обошлись бюджету в 13 млн рублей. К сожалению, вандалы уже выломали в ограждении поля несколько лазов, из-за чего вчера едва не лишился четырех зубов школьник. Сегодня в МКУ «Управление строительства Липецка» GORОD48 пообещали, что подрядчик за свой счет восстановит ограждение.

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Теперь — о парках. В парке «Свободный Сокол» компания «ЛСКОМ» за 7,5 миллиона рублей обновит наружное освещение и подсветит те его участки, где раньше было темно. Специализированная компания из Санкт-Петербурга «Эфкей-Рампс» за 5,9 млн рублей при стартовой цене проекта в 7 миллионов построит в Молодежном парке скейт-парк как альтернативу сверхпопулярной рампе в парке Победы. Срок выполнения работ — до 1 августа. В районе улицы Полиграфической, 22 компания «Спортинвест» построит и осветит за 12,8 млн рублей вторую лыжероллерную трассу, в логе между парком Победы и 19-м микрорайоном. Первая такая трасса на кручах была построена тут в прошлом году.

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В городе появится сразу несколько новых скверов. Полностью завершатся работы над общественным пространством у ДК «Рудничный»: компания «Строймонтажпроект» за 16,4 млн рублей выложит из плитки пешеходные зоны, обустроит детскую площадку, отсыпет те места, которые отведены под озеленение, черноземом и посеет траву (в прошлом году тогт же подрядчик за 13,3 млн сделал на этой территории уличное освещение). В итоге в районе поселкового ДК, где находится еще и единственная в городе модульная «умная спортивная площадка», появится мини-парк, включающий в себя еще и Дом детского творчества «Лира» стадион и спортшколу №8. Однако жители Сырского Рудника просят объединить все это пространство, где есть аллеи и три памятника — Ленину, шахтерам и погибшим липчанам в годы Великой Отечественной войны, в полноценный городской парк.

На площади Горскова (район Сокола) ООО «ЛСКОМ» взялось построить освещенную пешеходную зону. Такую же задачу поставили предпринимателю Евгению Васильеву — превратить в сквер двор у 5-подъездной 10-этажки на улицы Катукова, 34. Стоимость этого объекта — 6,7 млн рублей. Компания «Детский двор» за 2,9 миллиона построит в сквере на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Опытной собачью площадку.

У «Городского ДК», на площади Клименкова, за 347 тысяч рублей предприниматель Евгений Васильев установит четыре уличных светильника, а у детского сада №119 на улице Айвазовского ООО «Аракс» закончит строительство пешеходных дорожек с уличным освещением.

Почему-то очень мало средств, всего 1,7 миллиона рублей, выделены на благоустройство аллеи вдоль реки Липовки (точнее, водоотводной канавы, которая берет начало у Комсомольского пруда и заканчивается у реки Воронеж). На эти средства компания «Аракс» осветит пешеходную дорожку у одного из домов на улице Скороходова.

А вот что делать с уже легендарной липецкой «Крепостью», не знает никто. Напомним, ранее мы сообщали о ее сносе. На месте кирпичного детского городка в 20-м микрорайоне должны были появиться две площадки — асфальтированная и с резиновым покрытием, лавочки и урны, 10 светильников (в будущем мэрия предполагает возведение в этом месте игрового городка). Управление строительства мэрии уже даже нашла подрядчика с символичным названием «Новостройка» на «выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды» на объекте: «Зона отдыха «Крепость» за 6,4 млн рублей. И на этом пока все. Как стало известно GOROD48, процесс на паузе. Время на размышление о том, где поставить запятую в предложении «казнить нельзя помиловать», очевидно, поставит мэр Липецка Роман Ченцов.

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благоустройство
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Комментарии (4)

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Захарова
16 минут назад
Зачем на пляже освещение??? У нас полно тротуаров, где ходят каждый день люди, а освещения нет!
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Эксперт
40 минут назад
Я так понимаю как всегда неофициально пляж Сокольский откроют алкаши и особо умные люди которым на свое здоровье наплевать и на чужое тоже.
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Водяной
46 минут назад
Хорошо что не откроют меньше утопленников будет
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...
49 минут назад
А грязная вода в реке разве не с сокола движется в сторону центра? Или где-то по пути очистительные стоят?)))
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