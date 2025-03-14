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Родители липецкой первоклассницы обвинили учительницу в побоях

В жалобе разбираются полиция и департамент образования.

13 марта в одной из липецких школ произошёл вопиющий случай. По словам отца семилетней девочки, классный руководитель ударила его дочь — ученицу первого класса. Родители обратились в полицию и уже съездили на медицинскую экспертизу.

Как рассказал отец девочки, учительница ударила его дочь рукой по щеке. Предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. В школе же настаивают, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась. Хотя некоторые дети-свидетели утверждают обратное.

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Также отец уверен — такое случилось в классе не первый раз. На эту историю откликнулась ещё одна мать, которая говорит, что случаи рукоприкладства были и в отношении её сына. И сегодня вроде бы эта мать тоже собирается к директору.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило заявление от законных представителей по факту нанесения телесных повреждений ребёнку 2017 года рождения.

— Назначена проверка, выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.

В самой школе уже создана специальная комиссия, поставлен в известность департамент образования. Со всех очевидцев конфликта (а их было немало) берут объяснения.

Сам конфликт произошёл в столовой и начался из-за напитка. Девочка захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика.

Учитель — заслуженный, работает в школе давно. Но с этим первым классом ей было очень тяжело. Трое детей — сложные, проблемные, в том числе девочка, пришли из специальной группы в детском саду. Адаптация даётся детям очень тяжело. Они очень активные. Несколько раз срывали уроки. В школе уверяют: девочка тоже очень активная и могла и сама упасть.

Отец говорит: учитель хотела, чтобы его дочь ушла из класса, чтобы её куда-то перевели. Но никакого диагноза у девочки нет, она просто гиперактивная. 

Вчера на приёме у директора школы побывали родители и сама девочка. На щеке у неё, действительно, есть ссадина — но директор уверяет, что совсем небольшая. Мол, скандал слишком раздут. 

При родителях и директоре учитель уверяла: никаких противоправных действий она не совершала. Со слов свидетелей-детей ситуация тоже несколько отличается от того, что описала сама девочка. Якобы сама она повела себя очень агрессивно, начала капризничать и чуть ли не впадать в истерику. Есть и независимые взрослые свидетели: кухонные работники и медсестра. Сейчас собирают всю информацию и анализируют её. Уже успели поговорить с шестью очевидцами.

Есть также переписка учителя с родителями. В ней учитель жалуется на поведение девочки. Мама спрашивает: «Как всегда?». Учитель отвечает: «Хуже, чем как всегда».

Из школы после инцидента девочку забирала не мать, а старшая сестра — выпускница этой же школы.

При этом директор школы сам собирается писать заявление на отца первоклассницы — по его словам, во время встречи он обложил его и учительницу нецензурными выражениями. Хотя мужчину всеми силами пытались успокоить и призывали сдерживаться. Но он якобы даже бросил стул. Девочку пришлось вывести в коридор, где с ней общался психолог.

Предыстория конфликта между учителем, школой и родителями — непростая. Вчера во время разбирательства отец вспоминал о своём вынужденном переезде в Липецк в 2015 году, а так же говорил о том, что сам он — участник СВО.

конфликт
побои
школа
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Мать
6 минут назад
Родители должны воспитывать детей а не учителч. Свою гиперактианую дочку пусть посадят дома и сами ее обучают
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))))
10 минут назад
Щас такое поколение, взрослых ни во что не ставят. Раньше такого не было.
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Сюзанна
13 минут назад
Пусть эта гиперактивная устраивает истерики дома. Хоть за сок, хоть за компот. Может в другой раз она может на детей набросится ?
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гугл
11 минут назад
Оставить ее надо было в этой столовой одну. Пусть сидит истерит. Не жалко вообще.
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ну что такого
14 минут назад
это же в воспитательных целях,раньше розгами секли на уроках и не чего
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В 70-х
17 минут назад
У нас учителями были ветераны ВОВ.Так если нам плохо доходило,или вели себя плохо,то двух метровая указка доставала по назначению.А что бы родителям пожаловаться стыдно было,можно еще и от родителей добавки получить.Сейчас все нежные и борзые.Непослушные.
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Андрей
8 минут назад
полностью согласен, дома родители бы добавили
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Старый учитель
18 минут назад
Пройдет лет 10 и хлебнут родители. Цветочек вырастят.
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Ч
18 минут назад
Начнём от входа в школу . Пропускной режим ... Режимное предприятие ... Чего вы хотите ?
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Гость
22 минуты назад
Бедные учителя. А потом мы удивляемся, что из учителей все бегут. С такими родителями и детьми, сверкая пятками надо бежать из професси
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парта
12 минут назад
В заведении " школа" работать точно не нужно никогда. В наше " прекрасное" время особенно.
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Такса глубоководная.
23 минуты назад
Ну, что из пустого порожня. Всё понятно.
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1
28 минут назад
Ну раз были в спец.группе в дет. саду, пусть в спец. класс и отдают, раз такие сложные
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