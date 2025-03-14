Родители липецкой первоклассницы обвинили учительницу в побоях

В жалобе разбираются полиция и департамент образования.

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13 марта в одной из липецких школ произошёл вопиющий случай. По словам отца семилетней девочки, классный руководитель ударила его дочь — ученицу первого класса. Родители обратились в полицию и уже съездили на медицинскую экспертизу.Как рассказал отец девочки, учительница ударила его дочь рукой по щеке. Предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. В школе же настаивают, что девочка сама причинила себе травму: поцарапалась или ударилась. Хотя некоторые дети-свидетели утверждают обратное.Также отец уверен — такое случилось в классе не первый раз. На эту историю откликнулась ещё одна мать, которая говорит, что случаи рукоприкладства были и в отношении её сына. И сегодня вроде бы эта мать тоже собирается к директору.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило заявление от законных представителей по факту нанесения телесных повреждений ребёнку 2017 года рождения.— Назначена проверка, выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.В самой школе уже создана специальная комиссия, поставлен в известность департамент образования. Со всех очевидцев конфликта (а их было немало) берут объяснения.Сам конфликт произошёл в столовой и начался из-за напитка. Девочка захотела сок, а был только компот. После этого, по словам директора школы, у ребёнка началась истерика.Учитель — заслуженный, работает в школе давно. Но с этим первым классом ей было очень тяжело. Трое детей — сложные, проблемные, в том числе девочка, пришли из специальной группы в детском саду. Адаптация даётся детям очень тяжело. Они очень активные. Несколько раз срывали уроки. В школе уверяют: девочка тоже очень активная и могла и сама упасть.Отец говорит: учитель хотела, чтобы его дочь ушла из класса, чтобы её куда-то перевели. Но никакого диагноза у девочки нет, она просто гиперактивная.Вчера на приёме у директора школы побывали родители и сама девочка. На щеке у неё, действительно, есть ссадина — но директор уверяет, что совсем небольшая. Мол, скандал слишком раздут.При родителях и директоре учитель уверяла: никаких противоправных действий она не совершала. Со слов свидетелей-детей ситуация тоже несколько отличается от того, что описала сама девочка. Якобы сама она повела себя очень агрессивно, начала капризничать и чуть ли не впадать в истерику. Есть и независимые взрослые свидетели: кухонные работники и медсестра. Сейчас собирают всю информацию и анализируют её. Уже успели поговорить с шестью очевидцами.Есть также переписка учителя с родителями. В ней учитель жалуется на поведение девочки. Мама спрашивает: «Как всегда?». Учитель отвечает: «Хуже, чем как всегда».Из школы после инцидента девочку забирала не мать, а старшая сестра — выпускница этой же школы.При этом директор школы сам собирается писать заявление на отца первоклассницы — по его словам, во время встречи он обложил его и учительницу нецензурными выражениями. Хотя мужчину всеми силами пытались успокоить и призывали сдерживаться. Но он якобы даже бросил стул. Девочку пришлось вывести в коридор, где с ней общался психолог.Предыстория конфликта между учителем, школой и родителями — непростая. Вчера во время разбирательства отец вспоминал о своём вынужденном переезде в Липецк в 2015 году, а так же говорил о том, что сам он — участник СВО.