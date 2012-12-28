Казах пытался коррумпировать липецкого автоинспектора двумя тысячами рублей

Но, конечно, полицейский наотрез отказался так мелко пасть.

Четвертый отдел полиции УМВД РФ по Липецку начал расследование уголовного дела, в котором фигурируют две тысячи рублей взятки.Такую сумму 3 марта липецкому автоинспектору в салоне патрульной машины предложил 35-летний гражданин Казахстана за то, чтобы тот не составил на него протокол об отсутствии автостраховки. Как написано в материалах уголовного дела, возбужденного полицией по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 291.2 УК РФ, предусматривающей наказание за покушение на мелкое взяточничество, подозреваемый не смог довести преступные действия до конца «ввиду отказа сотрудника полиции получить взятку».Кстати, казаха по данной статье обвинения могут приговорить к лишению свободы сроком до года.