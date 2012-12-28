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сегодня, 15:15
13

Казах пытался коррумпировать липецкого автоинспектора двумя тысячами рублей

Но, конечно, полицейский наотрез отказался так мелко пасть.

Четвертый отдел полиции УМВД РФ по Липецку начал расследование уголовного дела, в котором фигурируют две тысячи рублей взятки.

Такую сумму 3 марта липецкому автоинспектору в салоне патрульной машины предложил 35-летний гражданин Казахстана за то, чтобы тот не составил на него протокол об отсутствии автостраховки. Как написано в материалах уголовного дела, возбужденного полицией по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 291.2 УК РФ, предусматривающей наказание за покушение на мелкое взяточничество, подозреваемый не смог довести преступные действия до конца «ввиду отказа сотрудника полиции получить взятку».

Кстати, казаха по данной статье обвинения могут приговорить к лишению свободы сроком до года.
взятка
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Николай Лаптев
18 минут назад
Целую зарплату за месяц предлагал, но наш молодец. Не замарал звание работника милиции
Ответить
Дед
23 минуты назад
В машине уже поздно предлагать , быстрее надо соображать
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Иностранец
25 минут назад
Ваших законов не знаем, поэтому живём по своим.
Ответить
Просто
57 минут назад
Он незнал,что у нас две тысячи,это пшик.
Ответить
все знают
38 минут назад
Пособия до прибытия посчитали еще
Ответить
вопрос
52 минуты назад
А ты бы взял, если предложили больше и пропустил бы дальше?
Ответить
Нет
46 минут назад
А ты бы взял, если предложили больше и пропустил бы дальше? Я честный,и про это не писал,а писал о деньгах.
Ответить
26-й
сегодня, 15:34
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО 800 руб., а предлагал 2000 руб., в чем логика?
Ответить
вона как?
сегодня, 15:22
Балалайка - 2 струна. Что суёшь мне 2 рубля?
Ответить
Гретель
сегодня, 15:20
В трудное время все люди, как на ладони. Вся шелуха слетает. Маски сняты. За цветком - репей, за птичкой - жаба, за улыбками - негодяй и подлец, дурак и трус. И настоящих тоже видно. Они такие и были: порядочные, терпеливые, без яда и гнева, настоящие люди. На настоящих и держится мир.
Ответить
Анатолий
сегодня, 15:17
Ну если бы больше предложили, он бы упал, а может он ещё просто не встал.
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Гретель
сегодня, 15:27
Прежде чем вешать на кого-либо ярлык, посмотри – не с тебя ли он слетел.
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Азазель
58 минут назад
Прежде чем вешать на кого-либо ярлык, посмотри – не с тебя ли он слетел. Добрый иностранец,не знал санкций за такое правонарушение.Раструбите всем,может до Казахстана дойдёт
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