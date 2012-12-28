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Общество
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сегодня, 14:45
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В Липецке подсчитали количество бродячих собак — их около 1200
Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.
Первым задал свой вопрос подрядчику управления главного смотрителя мэрии вице-спикер горсовета Игорь Подзоров. Тот самый, на который на таком же заседании месяц назад ему не смог ответить председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин — о том, куда делись собаки, которые попали в приют подрядчика по отлову бродячих животных, но не были возвращены в прежнюю среду обитания?
— В вашем отчёте говорится, что в прошлом году ваш подрядчик отловил в Липецке 407 собак. 228 из них были позже выпущены в прежнюю среду обитания. Куда делись остальные?
Тогда Александр Суворин пожал плечами: «Может, умерли». А сегодня на этот же вопрос ответил Дмитрий Фомин: «Они живы». По его словам, по истечении трех недель пребывания в его приюте в Княжей Байгоре часть животных возвращают на улицы, с которых их забрали, а часть остается ждать передачи в добрые руки. Так, после исполнения последнего, июльского, 2-миллионного контракта с мэрией, по которому было отловлено 106 собак, 17 нашли новых владельцев.
А сколько вообще бродячих собак в Липецке? На этот вопрос главный смотритель Липецка Юрий Лесных ответил: порядка 1200 по прикидкам областных экологов. А сколько на самом деле, один Бог знает.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил, что по муниципальным контрактам в прошлом году в Липецке отловлено 1 107 животных, на содержание которых из бюджета потрачено 17,3 млн рублей. В этом году отловлено и помещено в приют 453 животных, что обошлось городской казне в 8,5 млн рублей. Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.
— А куда обращаться липчанам в случае появления агрессивных собак? — поинтересовался депутат Александр Перевозчиков.
Ответ: только в управление главного смотрителя, где возьмут заявку в работу.
P.S. В этом месяце УГС заключил новый контракт на отлов собак в Липецке все с тем же Дмитрием Фоминым на три миллиона рублей. Итого полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдется бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки что щенку, что взрослой собаке полагается рацион из расчета 347 рубля 33 копеек).
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