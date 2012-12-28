В Липецке подсчитали количество бродячих собак — их около 1200

Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.

Сегодня члены комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству смогли задать вопросы индивидуальному предпринимателю Дмитрию Фомину, с июля этого года занимающимся отловом и содержанием животных без владельцев по муниципальным контрактам.Первым задал свой вопрос подрядчику управления главного смотрителя мэрии вице-спикер горсовета Игорь Подзоров. Тот самый, на который на таком же заседании месяц назад ему не смог ответить председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин — о том,, которые попали в приют подрядчика по отлову бродячих животных, но не были возвращены в прежнюю среду обитания?— В вашем отчёте говорится, что в прошлом году ваш подрядчик отловил в Липецке 407 собак. 228 из них были позже выпущены в прежнюю среду обитания. Куда делись остальные?Тогда Александр Суворин пожал плечами: «Может, умерли». А сегодня на этот же вопрос ответил Дмитрий Фомин: «Они живы». По его словам, по истечении трех недель пребывания в его приюте в Княжей Байгоре часть животных возвращают на улицы, с которых их забрали, а часть остается ждать передачи в добрые руки. Так, после исполнения последнего, июльского, 2-миллионного контракта с мэрией, по которому было отловлено 106 собак, 17 нашли новых владельцев.А сколько вообще бродячих собак в Липецке? На этот вопрос главный смотритель Липецка Юрий Лесных ответил: порядка 1200 по прикидкам областных экологов. А сколько на самом деле, один Бог знает.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил, что по муниципальным контрактам в прошлом году в Липецке отловлено 1 107 животных, на содержание которых из бюджета потрачено 17,3 млн рублей. В этом году отловлено и помещено в приют 453 животных, что обошлось городской казне в 8,5 млн рублей. Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.— А куда обращаться липчанам в случае появления агрессивных собак? — поинтересовался депутат Александр Перевозчиков.Ответ: только в управление главного смотрителя, где возьмут заявку в работу.В этом месяце УГС заключил новый контракт на отлов собак в Липецкена три миллиона рублей. Итого полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдется бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки что щенку, что взрослой собаке полагается рацион из расчета 347 рубля 33 копеек).