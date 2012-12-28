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сегодня, 14:45
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В Липецке подсчитали количество бродячих собак — их около 1200

Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.

Сегодня члены комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству смогли задать вопросы индивидуальному предпринимателю Дмитрию Фомину, с июля этого года занимающимся отловом и содержанием животных без владельцев по муниципальным контрактам.

Первым задал свой вопрос подрядчику управления главного смотрителя мэрии вице-спикер горсовета Игорь Подзоров. Тот самый, на который на таком же заседании месяц назад ему не смог ответить председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин — о том, куда делись собаки, которые попали в приют подрядчика по отлову бродячих животных, но не были возвращены в прежнюю среду обитания?

— В вашем отчёте говорится, что в прошлом году ваш подрядчик отловил в Липецке 407 собак. 228 из них были позже выпущены в прежнюю среду обитания. Куда делись остальные?

Тогда Александр Суворин пожал плечами: «Может, умерли». А сегодня на этот же вопрос ответил Дмитрий Фомин: «Они живы». По его словам, по истечении трех недель пребывания в его приюте в Княжей Байгоре часть животных возвращают на улицы, с которых их забрали, а часть остается ждать передачи в добрые руки. Так, после исполнения последнего, июльского, 2-миллионного контракта с мэрией, по которому было отловлено 106 собак, 17 нашли новых владельцев.

А сколько вообще бродячих собак в Липецке? На этот вопрос главный смотритель Липецка Юрий Лесных ответил: порядка 1200 по прикидкам областных экологов. А сколько на самом деле, один Бог знает.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сообщил, что по муниципальным контрактам в прошлом году в Липецке отловлено 1 107 животных, на содержание которых из бюджета потрачено 17,3 млн рублей. В этом году отловлено и помещено в приют 453 животных, что обошлось городской казне в 8,5 млн рублей. Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны.

— А куда обращаться липчанам в случае появления агрессивных собак? — поинтересовался депутат Александр Перевозчиков.

Ответ: только в управление главного смотрителя, где возьмут заявку в работу.

P.S. В этом месяце УГС заключил новый контракт на отлов собак в Липецке все с тем же Дмитрием Фоминым на три миллиона рублей. Итого полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдется бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки что щенку, что взрослой собаке полагается рацион из расчета 347 рубля 33 копеек).
бродячие собаки
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Комментарии (16)

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Как гость
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Гость
6 минут назад
От цифровать их срочно…
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Матушка
сегодня, 17:19
Оставьте собак в покое… будьте людьми ! Не забывайте, что за все придется отвечать…
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житель
сегодня, 16:35
стык боевого проезда и в. музыки есть гк колос. если поехать правее въезда по грунтовке, то метров через 350, в гуще кустов и деревьев по левой стороне, напротив адреса - гаражный потребительский кооператив Колос, 50/1 много щенков. взрослые тоже есть, но вроде спокойные. а вот мелкие подрастут, станут проблемой. их там много.
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И
37 минут назад
Что вы хотите? Приютов нет, добивайтесь.
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тема для размышления
сегодня, 15:53
Куда деваются собаки ?! Неужели не понятно куда - из одного региона в другой перевозят- вот куда они деваются ! Надо чипирование сделать обязательным. Каждой собаке вживить по чипу. Сразу будет видно , где какие собаки.
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Селянин.
сегодня, 16:01
Их просто разбрасывают по селам. В Боинских селах стали очень много появляться собак
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Во как
сегодня, 15:44
А пенсионеры не все такую пенсию получают.
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марина
сегодня, 15:13
Миллионы тратят.Спасибо людям кто корм привезёт .кто одеяла .очень интересно Суворин посещал хотя бы один приют.Спасибо людям которые там работают и тем кто перечисляет деньги приютам
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Антон
сегодня, 15:06
это же как минимум 1200 потенциально укушенных
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Не зря
сегодня, 15:04
Ворон посчитайте
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Animal planet.
сегодня, 15:03
Вы лучше напишите куда делись молодые тополя,с тропы,где гуляют с собаками,от Торнадо до Ноябрьского. В прошлом году посадили,а недавно все выкопали. Где деньги Зин?
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Фомин,
сегодня, 15:01
Вы и вправду утверждаете,что собака с биркой не кусается?Вы это серьезно?Простите за нескромный вопрос у нее нет зубов?
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Animal planet.
сегодня, 15:11
У меня бирки нет,но я так могу укусить,во всех смыслах,мало не покажется.
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