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Политика
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сегодня, 12:58
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«Единая Россия» начала в Липецке сбор заявок на участие в праймериз по выборам в горсовет
который, по итогам сентябрьского голосования может обновиться минимум на треть.
На соответствующем сайте предварительного голосования уже можно обнаружить 9 кандидатов на участие в выборах в Липецкий горсовет, которые ранее не светились в избирательных кампаниях. Некоторые из них еще очень молоды, как, например, 18-летний сторонник «ЕР», студент Липецкого филиала Белгородского университета кооперации, экономики и права Иван Зибров, заявившийся по 7-му избирательному округу, который сейчас в горсовете представляет его 72-летний вице-спикер Светлана Бессонова. Таких вот 18-летних студентов еще двое: Вадим Третьяков по 19-му округу, который давно представляет бизнесмен Николай Двугрошев, и Александр Сигаев, заявившийся в 23-м округе, от которого в горсовет избран Александр Мишин.
Есть среди участников предварительного голосования люди с житейским опытом. Желает кинуть перчатку все той же Светлане Бессоновой. 46-летний бизнес-аналитик ООО «Фодев» Александр Ахматов. Единственным, кто выложил на сайте свою подробную биографию, стал 40-летний уроженец Одесской области Сурен Акобян, живущий в Липецке с 2005 года. Строитель, мастер, прораб, продавец, администратор, журналист, член Общественной палаты Липецка желает попробовать свои силы в предварительном голосовании в 9-м округе, интересы жителей которого сейчас представляет Михаил Русаков.
Пока единственной заявившейся на праймериз женщиной стала 36-летняя Алина Теперик, племянница Героя России Андрея Теперика, военный волонтёр, обладатель звания «Доброволец года-2023», заместитель руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества. Она собирается заявить о себе в 26-м избирательном округе, депутатом от которого сейчас в горсовете является предприниматель Роман Баранов.
Мы опросили некоторых депутатов нынешнего созыва и узнали, что треть из них не пойдет на выборы нового состава горсовета. Здание на Советской, 22 покинут самые возрастные депутаты — Светлана Бессонова и Евдокия Бычкова. Компанию им составят пенсионеры Александр Кулаков и Андрей Захаров. Мандаты сдаст целая группа депутатов-предпринимателей во главе с экс-спикером Александром Афанасьевым: Елена Чернышова, Игорь Крутских, Михаил Селезнев, Владимир Гугнин, Александр Кофанов, Владимир Дятчин, Кирилл Ерихов, Роман Баранов, Светлана Рассказова. Пока не решил, по его словам, что делать, Николай Двугрошев. Оставляют горсовет две школьные директрисы — Ольга Прокопенко и Светлана Тюнина, но собирается пойти на новый срок директор гимназии «Перспектива» Дмитрий Гладышев.
На новые выборы намерены пойти все депутаты-металлурги, детский врач-онколог Дмитрий Погорелов, директор автотранспортного филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» Владислав Аленин.
Вакантные места в горсовете могут занять новые предприниматели, общественники, волонтеры, ветераны СВО.
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