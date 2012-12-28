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сегодня, 16:23
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Вступившийся за сына ельчанин заплатит побитому 11-летнему мальчику 50 000 рублей

Ранее мужчину оштрафовали за побои.

Ельчанин пожаловался в прокуратуру на нарушение прав 11-летнего сына в ходе конфликта на территории школы в конце декабря прошлого года.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, у мальчика поссорился с другим школьником, и в конфликт вмешался отец последнего. Мужчина схватил чужого ребёнка за куртку в районе груди и шеи и потянул на себя, отчего малтьчик испытал боль и сильный испуг. Остановили мужчину проходившие мимо женщины.

Ельчанин был привлечён к административной ответственности по статьи 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и оштрафован. Теперь с него через суд взысканы 50 000 рублей компенсации нанесённого мальчику морального вреда.
конфликт
побои
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Бабушка
18 минут назад
А с моим 3-х летним внуком в садике такой папаша разбирался. Хотя мой внук почти каждый день с синяками приходит.А после этого случая ночью плакал и в садик не хотел идти. Предупредили и папашу, и воспитателя, что в следующий раз обратимся в прокуратуру.
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Нарциссизм
55 минут назад
Читаю коменты некоторых и думаю как мы выжили то в 80 - х.
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Это днище
сегодня, 18:09
Взрослому мужчине. Влезть в разборки малолеток. 11лет
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Бабка Первая
сегодня, 18:02
Совсем вчитываться не хотят некоторые. Написано же: сильный испуг, что может означать начало заикания, ночные кошмары, головная боль, перебои с сердцем и т.д. Написано, что мальчики не дрались, а ССОРИЛИСЬ. И нигде не указано, что сын мужчины малышик. Всё же взрослым надо соизмерять свою силищу и слабость "соперника", тогда и раскошеливаться не придётся.
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Бабка Первая
53 минуты назад
Знала парня, у него из-за излишка силы неприятности случались. Потом научился быть потише, помягче... Ребёнка своего поднял за одну ручку, резко - вывих, гипс. С лучшим другом в армрестлинге пободались - у друга перелом, гипс. С разбегу дверь распахнул - подошедший с той стороны с разбитым лбом...
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Полиграф Полиграфыч
сегодня, 17:42
испытал боль и сильный испуг. а когда издевался над более слабым мальчишкой что испытывал- радость?
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Малолетки разбираются
сегодня, 17:56
Между собой. А тут влез дядя. Он радость испытал? Взяв за грудки ребенка 11 лет?
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Шапито банк
сегодня, 17:14
Как всегда в нашем городе чушь полнейшая , взял за грудки , а приписали побои , Фемида жжёт, после побоев он был бы в лазарете..
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Бабка Первая
сегодня, 18:14
Значит, от этих "загрудков" следы остались - а это побои. И боль была. И свидетели взрослые.
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???
сегодня, 17:06
Конечно, бить чужих детей нельзя. Но «схватил за куртку в районе груди и шеи и потянул на себя» - и привлечен за побои. И моральный вред оценен в 50 тысяч. Наверное это чей надо мальчик?
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Леопольд
сегодня, 16:44
Ну что вы, разве так можно?! Если обижают вашего ребёнка, надо купить побольше мороженого, пирожного и всех угостить!
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