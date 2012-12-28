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Происшествия
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сегодня, 16:23
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Вступившийся за сына ельчанин заплатит побитому 11-летнему мальчику 50 000 рублей
Ранее мужчину оштрафовали за побои.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, у мальчика поссорился с другим школьником, и в конфликт вмешался отец последнего. Мужчина схватил чужого ребёнка за куртку в районе груди и шеи и потянул на себя, отчего малтьчик испытал боль и сильный испуг. Остановили мужчину проходившие мимо женщины.
Ельчанин был привлечён к административной ответственности по статьи 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и оштрафован. Теперь с него через суд взысканы 50 000 рублей компенсации нанесённого мальчику морального вреда.
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